Wat is er afgesproken over het kinderpardon?

CDA, D66 en ChristenUnie hebben met het akkoord over het kinderpardon hun zin gekregen: de regels worden versoepeld, meer kinderen zullen in Nederland mogen blijven. Maar de partijen hebben overduidelijk concessies moeten doen aan hun coalitiegenoot, de VVD.

Wat is er afgesproken?

• Het regeerakkoord wordt opengebroken: er komen ruimere regels voor het huidige kinderpardon. Dit was een vurige wens van CDA, D66 en CU. De zaken van ongeveer zevenhonderd kinderen die buiten de regeling vallen, worden allemaal opnieuw beoordeeld door staatssecretaris Harbers (vreemdelingenzaken). Er komt voor deze gezinnen dus ook een uitzetstop, tot genoegen van CDA, D66 en CU. De coalitie schat in dat ongeveer 90 procent van deze kinderen alsnog mag blijven, aangevuld met ouders en (meerderjarige) broers en zussen. Vermoedelijk krijgen hierdoor in totaal meer dan duizend mensen alsnog een verblijfsstatus. Een aantal kinderen komt naar verwachting niet in aanmerking voor een vergunning vanwege, bijvoorbeeld, ouders met een crimineel verleden.

• Waar alle partijen voorstander van zijn is een sneller asielsysteem. Asielgezinnen komen in schrijnende situaties doordat zij jarenlang in allerlei procedures zijn verwikkeld, ook omdat de staat zelf in beroep gaat tegen uitspraken. De coalitie heeft afgesproken dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 13 miljoen euro krijgt voor versnelling van de asielprocedures. Hierdoor moet worden voorkomen dat kinderen die niet mogen blijven, ‘wortelen’ in Nederland.

• De coalitie is het ook eens geworden over het inbouwen van een zogeheten ‘schrijnendheidstoets’ in het begin van de procedure. Daarbij wordt meer gekeken naar de belangen van kinderen.

• Het gevolg is dat het kinderpardon straks verdwijnt. Dit was een eis van de VVD om akkoord te gaan met versoepeling voor de regels voor kinderen die nu nog zijn afgewezen voor de regeling. Wanneer precies is nog onduidelijk; Harbers moet dus eerst de groep van zevenhonderd kinderen opnieuw beoordelen. De drie andere coalitiepartijen hopen dat dankzij de gemaakte afspraken er ook geen pardonregeling meer nodig is.

• CDA, D66 en ChristenUnie hebben een andere, grote toezegging aan de VVD moeten doen: de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris verdwijnt. Mark Harbers heeft nu nog de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van beleid en over zijn hart te strijken om een afgewezen asielzoeker alsnog een vergunning te geven. De VVD vindt die druk voor de staatssecretaris te groot; met enige regelmaat is een ‘schrijnend geval’ onderwerp van debat in de media. Dat bleek recent nog toen de Armeense kinderen Lili en Howick dreigden te worden uitgezet.

De liberalen willen van die publieke discussie af. Daarom verhuist de discretionaire bevoegdheid naar de baas van de IND. Die bekijkt het dossier al in het begin van de procedure, samen met enkele deskundigen. Als daar wordt geoordeeld dat iemand niet in aanmerking komt voor een pardon, kan hij (of zij) daar later niet alsnog een beroep op doen. Dit moet voorkomen dat er in de media of Tweede Kamer discussie ontstaat over een uitgeprocedeerde asielzoeker die wel of juist niet in Nederland zou moeten mogen blijven.

• De VVD heeft, in de kantlijn van het akkoord, nog iets anders bereikt. Nederland neemt jaarlijks een aantal vluchtelingen over van de VN-organisatie UNHCR. Zij komen bijvoorbeeld uit vluchtelingenkampen in Jordanië of Irak. Het zou gaan om 750 mensen per jaar. Dit aantal wordt, op aandringen van de liberalen, verlaagd naar 500.