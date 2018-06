Wat is een geschikt uitpakmoment op een verjaardag?

Binnenkort vieren wij de derde verjaardag van onze dochter. We verwachten ongeveer vijftien kindjes en dertig volwassenen. Uiteraard zullen de meeste gasten een cadeautje meebrengen voor onze dochter. We vragen ons af wanneer onze dochter die cadeaus het best kan uitpakken. Direct bij binnenkomst van de gast heeft onze voorkeur. Soms zien we ook dat de cadeaus op een tafel worden geplaatst en dat de jarige ze op een centraal moment uitpakt. Maar dat maakt het misschien te veel tot een evenement. Bovendien lijkt het dan net alsof iedereen precies moet weten wat er door wie gegeven is, zodat dit beoordeeld en vergeleken kan worden. Een derde optie is om de cadeaus pas na het feestje uit te laten pakken. Maar dat lijkt weer onaardig voor gasten omdat ze waarschijnlijk graag de reactie van onze dochter willen zien op dat wat zij met zorg voor haar uitgezocht hebben. Wat raadt u aan?

Beste Een geschikt uitpakmoment,

Vroeger was de vuistregel: nodig voor een kinderverjaardag evenveel kinderen uit als het kind jaren telt. Voor uw dochter zou dat neerkomen op drie kinderen. Die regel was er niet voor niets: jonge kinderen zijn er nog niet aan toe om te midden van een massa andere kinderen en vele volwassenen in het middelpunt te staan.

Wat u eigenlijk van plan bent is een feestje voor dertig volwassenen, waar tussendoor vijftien peuters rondscharrelen. Is dat leuk voor een driejarige? Zou u voor uw eigen verjaardag vijftien volwassenen en dertig peuters uitnodigen? Het zal uw dochter misschien niet uitmaken, maar behalve dat zij cadeautjes krijgt (voor een driejarige onbevattelijk veel zelfs), zal er voor haar weinig aan zijn. De volwassenen houden zich natuurlijk met elkaar bezig en de kinderen zijn te jong voor enigszins gestructureerde spelletjes. Als u kinder-entertainment hebt georganiseerd, voelen de volwassen omstanders zich gegijzeld. Als u het aan de kinderen zelf overlaat om zich te amuseren, is er niets kinderpartijtje-achtigs aan de bijeenkomst. Dan kunt u beter hetzelfde feest zonder aanleiding geven - daar komen tenminste geen cadeautjes aan te pas.

Enfin, uw vraag gaat over cadeaus uitpakken. Het lijkt raadzaam om dat meteen bij binnenkomst te doen. Een centrale uitpaksessie heeft diverse nadelen: er komt te veel nadruk op te liggen, het duurt te lang, de jarige raakt overstelpt, de volwassenen gaan vergelijken en zich afvragen of ze niet tekort geschoten zijn, en de andere kinderen worden jaloers. Als u cadeaus pas na afloop van het feestje laat uitpakken, weet u niet meer wat van wie komt en eigenlijk hoor je dan mensen een bedankje te sturen - daar hebt u vast geen zin in. Wanneer u de cadeautjes meteen laat uitpakken door uw dochter, heeft ze in ieder geval het jarige gevoel en bovendien kunt u haar souffleren dat ze ‘Dank je wel!’ moet zeggen.

