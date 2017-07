Wat is de wapenstilstand in Libië waard?

Is er, na een onverwachtse wapenstilstand tussen twee van de drie overheden in Libië, nu een strijd gaande tussen Frankrijk en Italië? En wat is een staakt-het-vuren waard in een land waar lokale belangen vaak boven nationale belangen staan?

Deze week ging het opeens snel in het chaotische en gewelddadige Libië. In een kasteel net buiten Parijs werden de premier van de internationaal erkende regering van Libië, Fayez al-Sarraj, en de commandant van de strijdkrachten die het oosten van het land in handen hebben, Khalifa Haftar, het dinsdag eens over een voorwaardelijke wapenstilstand.

Onder bemiddeling van de Franse president Macron, die de twee rivalen op eigen initiatief had uitgenodigd, tekenden ze een gezamenlijke verklaring. Daarin beloven de twee leiders naast een staakt-het-vuren ook om zich te onthouden van geweld dat niet 'strikt voor terreurbestrijding' is bedoeld. In het document staat ook dat Sarraj en Haftar 'zo snel mogelijk verkiezingen' zullen houden.

Het zijn grote beloften voor een land dat sinds de val van wijlen leider Moamar Kadafi in 2011, die sinds 1969 aan de macht was, enkel wetteloosheid heeft gekend. Het olieproducerende land is financieel en bestuurlijk ingestort en bestaat sinds de mislukte verkiezingen van 2014 uit twee parlementen en drie machtscentra.

De door de Verenigde Naties gesteunde regering van Sarraj in de westelijke hoofdstad Tripoli, en de naar het oostelijke Tobruk uitgeweken regering van commandant Haftar zijn de belangrijksten. Vandaar dat zij naar Parijs werden geroepen, nadat ze in mei al in Dubai bijna tot een wapenstilstand kwamen.

Gefragmenteerde politiek

Maar de werkelijke macht in Libië ligt, ondanks het recente staakt-het-vuren, nog bij de honderden gewapende groepen die elk een van de overheden steunen. Zo staat de westelijke Zintan-brigade, die een grote rol speelde in de omverwerping van Kadafi, achter de regering van Saraj in Tripoli. Maar een deel is ook gelieerd aan de regering van Haftar in Tobruk. In de kuststad Misrata steunen islamistische strijdgroepen voor een deel Sarraj en een ander deel kiest weer voor zichzelf.

Met zo'n gefragmenteerd politiek en militair landschap is het de vraag in hoeverre Sarraj in de praktijk van zijn achterban steun zal krijgen voor het akkoord met Haftar. Eerdere pogingen om vrede te sluiten liepen stuk op deze wirwar aan strijdgroepen en de onderlinge rivaliteit tussen de diverse milities, die soms gebaseerd zijn op stamverbanden en soms opereren op regionaal - en soms zelfs stadsniveau.