Wat is de rol van Russische minderheden in de Baltische staten?

Ik zet mijn reis verder voort langs de Baltische kust, van de Letse hoofdstad Riga via Estland naar Pskov in Rusland. Dit is de weg van de tranen, genoemd naar de talrijke legers die hier opmarcheerden: Russische, Zweedse, Franse en Duitse. Tijdens deze etappe wil ik beter begrijpen wat de rol van de Russische minderheden in de Baltische staten is. Worden zij werkelijk ingezet door Moskou om die landen te destabiliseren? Ik wil ook meer te weten komen over de Russische cyberdreiging, vooral omdat Estland een van de eerste getroffen landen was. Hoe houden ze hier rekening met Russische cyberaanvallen? Tot slot wil ik met mijn eigen ogen zien wat er waar is van de Estse en Letse waarschuwingen dat er bezuiden Sint-Petersburg een bedreigende militaire machtsopbouw aan de gang is. Daarvoor trek ik naar Pskov, een belangrijk militair steunpunt in Rusland.

Lees verder na de advertentie

Het is vroeg als mijn bus in de Letse hoofdstad Riga aankomt. Boeren lossen hun waar in vier oude Duitse zeppelinloodsen. In het verlaten centrum verbaas ik me over de weelde aan Jugendstil die het Russische Rijk hier schiep, door lokale architecten in evenwicht gebracht met nagebootste gotiek uit de Hanzetijd, die vervolgens weer overtroffen moest worden met bombastische Sovjet-gebouwen. Architectuur is ook hier een voortzetting van politiek met andere middelen. In de Nationale Opera, waar Richard Wagner ooit directeur was, kan ik de laatste plaats bemachtigen voor de opvoering van die avond: Norma. Het kaartje glijdt in mijn binnenzak en ik ga opnieuw de wereldse werkelijkheid in.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Nationaal Operahuis Riga © ANP XTRA

Russofobie Even voorbij het operagebouw is er een manifestatie van de Nationale Alliantie waar politici het vuur tegen de Russen oppoken. Parlementslid Janis Dombrava legt uit: "Wij willen dat Rusland stopt met het ophitsen van Russische minderheden in dit land en dat Russen zich aanpassen. We moeten de Letse identiteit versterken." Dit is één zijde van het verhaal. De grootste partij van het land echter, Harmonie, die juist bestaat uit Russen, levert de burgemeester van de hoofdstad en pleit voor samenwerking met Moskou. "Er bestaat helemaal geen Letse identiteit", hoor ik van Harmonie-lid Sandris Bergmanis. "Rusland bouwde deze stad toen Letse boeren niet eens konden schrijven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerden ze met de nazi's. Het enige bestanddeel van die identiteit is russofobie." Vele Russen spreken Lets en vele Letten Russisch. Russen controleren grote bedrijven en zijn bijvoorbeeld ook niet meteen conservatiever op het gebied van bijvoorbeeld kerkelijke waarden, hun houding tegenover homoseksualiteit enzovoort. De breuklijn wordt vooral politiek in stand gehouden en de geopolitiek helpt daarbij. De ene groep beschouwt de Verenigde Staten als bezetter als gevolg van de aanwezigheid van NAVO-troepen; de andere is bevreesd voor een Russische invasie. "Nog geen dertig jaar geleden werden hier dissidenten door Russen opgesloten", vertelt een gids van het voormalige kantoor van de KGB, de Sovjet-inlichtingendienst, dat nu als museum fungeert. "De repressie was verschrikkelijk tot aan het einde. Ook toen was er propaganda en discriminatie. De Sovjets importeerden honderdduizenden Russen en die kregen de jobs. Dat verleden is niet verwerkt." Zo voelen de Letten zich misschien ook, woedend over de Russische overheersing Mijn eerste dag in Riga eindigt opnieuw in de vergulde zaal van de opera. Wanneer de heerlijke Marina Rebeka het 'Casta Diva' aanheft, krijg ik een krop in de keel en de hele eerste acte blijft van een uitzonderlijk hoog niveau. Aan het begin van het tweede bedrijf wordt de verbittering van de Galliërs ten aanzien van de Romeinen bezongen. "O vreselijke wet", roept krijgsheer Oroveso, "Ik zucht onder het juk van de Romeinen. Ik wil de strijd aanbinden, maar de hemel eist onderdanigheid." KGB-museum Riga © REUTERS Tekst loopt door onder de afbeelding Ik bedenk bij mezelf: zo voelen de Letten zich misschien ook, woedend over de vermeende Russische overheersing. De volgende ochtend verlaat ik Riga en trek naar Estland, de meest noordelijke Baltische staat. In de hoofdstad Talinn is het me vooral te doen om de Russische cyberdreiging. Daarna reis ik naar de Estse grensstad Narva, om meer informatie te vergaren over de grote Russische bevolking die daar woont en te achterhalen of de mensen daar effectief worden ingezet als een wapen van het Kremlin.

Cyberaanvallen Keer op keer wordt me uitgelegd dat de Russische bedreiging in de Baltische regio vooral hybride is. Dat wil zeggen dat Moskou de Baltische staten poogt te destabiliseren door bijvoorbeeld Russische minderheden op te ruien, door nieuws in lokale media te manipuleren en door militaire intimidatie vlak langs de grens. Een ander belangrijk instrument betreft cyberaanvallen. Estland kreeg als eerste een Russische cyberaanval te verwerken. Dat was in 2007, nadat de overheid een monument ter herdenking van Sovjet-soldaten verplaatste naar een oorlogskerkhof buiten het centrum van Talinn. Het was één van de eerste belangrijke cyberaanvallen wereldwijd. Het toeval wil dat die bronzen soldaat nu vlak onder de scheermesjesdraad van een cyberexpertisecentrum van de Navo staat. Hoe goed zijn de Russen, leg ik voor aan twee cyberexperts. "Hangt ervan af wat je met cyberoorlog bedoelt", repliceert Mattijs Veendael die voor de Navo als deskundige in Tallinn werkt. "Ze hebben hier in Estland voor problemen gezorgd, zich bemoeid met de Amerikaans verkiezingen en na de aanslagen op Charlie Hebdo een aanval van het cyberkalifaat geveinsd. Ze willen vooral destabiliseren. Welke schade ze kunnen toebrengen aan de kritische infrastructuur, weten we niet goed, maar ze zijn er zeker toe in staat." In Tallinn kon ik met eigen ogen zien hoe Russische camerateams de menigte ophitsten Voor Anton Veldre, die de cyberdefensie van de Estse overheid leidt, ligt het veel gevoeliger. "Ik was op het plein in Tallinn toen dat standbeeld werd verwijderd en kon met eigen ogen zien hoe Russische camerateams de menigte ophitsten en eieren uitdeelden om naar de politie te gooien. De Russische cyberaanval die met de rel rond de bronzen soldaat gepaard ging, was niet de enige. Ook Georgië en Oekraïne werden geraakt." Veldre kreeg zijn opleiding in een Sovjet-academie die computerchips maakte in Tallinn. Hij is duidelijk: de Sovjet-Unie is het ergste wat de Esten in de geschiedenis overkomen is. "We zijn ook bezet geweest door de Duitsers, maar dat was ordelijk. We betaalden onze belastingen, gehoorzaamden en dat was dat. Onder Stalin was er echte terreur en willekeur." "U wilt weten hoe de Russen te werk gingen met hun cybercampagne?" Veldre neemt mijn notitieblok en begint te krabbelen. "Het ging om een zogenoemde DDoS-aanval. Op een gegeven moment werd er in Rusland een bericht rondgestuurd via sociale media dat Russen opriep een programma te installeren om de Estse verraders aan te vallen. Tienduizenden Russen deden dat en hun geïnfecteerde computers begonnen massaal websites van Estse overheden en banken te bezoeken, waardoor de servers overbelast raakten. De angst was enorm. Het probleem bij zo'n aanval is dat het nauwelijks te bewijzen valt of Poetin zelf het bevel gaf. Dat is de essentie van de Russische hybride oorlog: hij voltrekt zich in een schemerzone en zoekt naar de zwakke plekken van de samenleving." Tekst loopt door onder de afbeelding Bewegwijzering © flickr

Narva In mijn hotel in Tallinn herinneren foto's aan het verblijf van president George W. Bush, op missie voor vrijheid en tegen de Russische invloed. Nu zit ik mijn voortreffelijke roggebrood te beleggen tussen Canadese officieren van een Navo-gevechtsgroep "Op volle kracht zijn we met meer dan duizend man, infanterievoertuigen en gevechtstanks", hoor ik van een kapitein. "De Russen zullen nu wel twee keer nadenken." Daarna word ik gebriefd door een Estse majoor met een Amerikaans accent. Hij verwijst naar de stad Pskov : "Een speer op ons gericht. Er zitten Spetsnaz-troepen, elitesoldaten die in het verleden meermaals door Rusland werden ingezet als voorhoede van interventies, in Georgië bijvoorbeeld en in Oekraïne. Sinds 2008 zijn er een pantserbrigade, Iskander-raketten en gevechtshelikopters bijgekomen." "Tanks," pols ik. "Niet meteen, maar ze worden vaak per trein naar de grens gebracht vanuit Moskou." Het is tijd om te pakken voor Sint-Petersburg. Ik word opgepikt door Valery, een Russische chauffeur. Het Estse landschap is keurig en groen. De enige invasie die dag is er een van ganzen, eindeloze vluchten ganzen. Toch is het in dit vreedzame landschap dat soldaten van de Navo zijn neergestreken, in Tapa. Valery wil die soldaten wel van nabij zien. Ik betwijfel of dat een goed idee is met een Russische nummerplaat. We zijn nog niet in de buurt of een soldaat haalt zijn telefoon boven om foto's te maken, en iets verder komen twee jeeps op ons af gereden. Valery vindt het hoogst vermakelijk, maar ik moet onze aanwezigheid toch uitleggen en we worden tot aan de snelweg geëscorteerd. De Estse stad Narva zou zich net als de Krim kunnen laten aanhechten bij Rusland We naderen de grensstad Narva. Valery wil nog een voorraadje taksvrije drank inslaan. "Voor mijn vrouw", rechtvaardigt hij. De grens wordt gevormd voor de Narvarivier met aan elke zijde een burcht. De Russische werd in de zestiende eeuw gebouwd door de grootvader van tsaar Ivan de Verschrikkelijke. Op het binnenplein van het fort aan Estse zijde torent een bronzen standbeeld van Lenin, verplaatst naar een discrete hoek, maar niet stukgeslagen zoals op zoveel andere plaatsen. Dat heeft een reden: de bevolking van Narva is grotendeels Russisch. De Estse inlichtingendienst waarschuwde dat deze stad zich net als de Krim zou kunnen laten aanhechten bij Rusland. "Is Narva next?" Onder de witte donjon heb ik afgesproken met de jonge sociologe Yelena Blednik "Er worden hier spelletjes gespeeld. Natuurlijk willen we niet naar Rusland. Heeft u al eens gezien hoe droevig het aan de andere kant van de grens is? Narva is niet Rusland, het is niemandsland." Tekst loopt door onder de afbeelding Brug in Pskov © flickr

Pskov We steken de grens over. Zelden aanschouwde ik zo'n troosteloos landschap: het verbrokkelde beton van de weg, de zwarte modderbermen en het gele zompige gras. In de drab steken autobanden en schroot. Tussen de drab staan clusters krotten. De nieuwe woningen zijn haastig gemetseld met blokken cellenbeton. Het enige dat kleur brengt, zijn de nagelnieuwe speeltuinen. Je vindt ze in elk gehucht. "Betaald door Poetin, die wil dat we meer kinderen maken." Hier en daar hangt een Rus onder een blikken abri te wachten op de bus, de één zijn neus al paarser dan de andere. "Dit is ons wilde westen," roept Valery, "Hier ben je vrij. Je hebt geen baas, zoals in de stad. Het land is goedkoop en er is hout in de bossen. Je kunt jagen, vissen, je eigen drank stoken en die 's winters opdrinken met vrienden. De mensen hier zijn arm, maar ze zijn vrij." Ik kan me moeilijk voorstellen dat Moskou in deze verpauperde uithoek een offensief plant. We zijn honderd kilometer verder en hebben nog steeds geen soldaat gezien. Dan, vlak voor Pskov, passeren we de eerste militaire vrachtwagens. In Pskov spreek ik met Semjon Pasnik, net in rust als kolonel. Hoe ziet hij de Russische machtsopbouw? "Opbouw?" kaatst hij terug. "We hebben hier twee kazernes dicht gedaan en jij spreekt van opbouw. Kijk, onze eenheden hier krijgen weer betere training en beter materiaal, maar er is geen sprake van militaire opbouw." En de pas opgerichte brigade gevechtshelikopters dan? "Als je je leger twintig jaar laat verwaarlozen, lijkt iedere verandering een opbouw. Ik zie geen nieuwe tankdivisies aan de grens. Het enige verschil hier was de plaatsing van de Iskander-raketten." Ik heb de indruk dat Semjon oprecht is. Ik had de basis van de Ka-52 helikopters graag bezocht. Uiteindelijk kreeg ik er enkele te zien in de verte boven de velden, toen ik de stad uitreed. Landschap Estland © flickr Lees ook het interview met Jonathan Holslag over zijn reis voor Trouw: 'We verliezen de grip op de randen van Europa'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.