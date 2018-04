Wat is de kracht van PSV?

De Coach Lees verder na de advertentie Erik ten Hag, trainer van Ajax en zondag tegenstander van PSV: "Phillip Cocu is - om in Guus Hiddink-kretologie te blijven - 'uitgenast'. Hij is een slimme coach. Vooral op tactisch gebied. Ik denk dat Cocu heel erg goed naar zijn spelers heeft gekeken en daar het maximale rendement uit heeft gehaald. Hij kan een ploeg goed neerzetten."

De Keeper Joop Hiele, tussen 1999 en 2008 keeperstrainer bij PSV: "Jeroen Zoet vind ik heel stabiel dit seizoen. Hij heeft gekeept naar zijn kwaliteiten. Er schieten me niet direct uitglijders te binnen. Voor de Nederlandse top heeft Jeroen een prima niveau. Ik vind hem vrij allround, zonder uitschieters naar boven of beneden. Of hij een stapje hogerop kan? Dat hangt af van het plan dat hij heeft. Het kan, net als Jasper Cillessen nu doet bij Barcelona, een bewuste keuze zijn om ergens tweede keeper te worden en in jezelf te investeren. Maar om nu te zeggen: ik ga de Europese top even aanvallen. Dat lijkt me niet reëel."

De Verdediging Arthur Numan, speelde tussen 1992 en 1998 voor PSV (178 wedstrijden): 'Schwaab is een no-non­sen­se-voet­bal­ler. Hij is degelijk, voert zijn taak uit en heeft oog voor zijn teamgenoten' "Daniel Schwaab vind ik wel kenmerkend voor dit PSV. Hij is, te midden van wat jongere jongens, een ervaren verdediger die geen gekke dingen doet. PSV heeft meer van dat soort types in de as, zoals Luuk de Jong en Marco van Ginkel. Die heb je nodig. Schwaab is een no-nonsense-voetballer. Hij is degelijk, voert zijn taak uit en heeft oog voor zijn teamgenoten. In Nederland lachen we nog wel eens om dat soort types. In onze ogen moet een verdediger ook mee kunnen voetballen en inschuiven naar het middenveld. Het spel is alleen veranderd. In de Premier League staan achterin alleen maar beesten die ballen wegwerken. Het is veel fysieker geworden. Schwaab kun je dan goed gebruiken. Ik vind alleen wel dat PSV een nieuwe linksback moet aantrekken. Van Joshua Brenet, een rechtspoot op links, ben ik geen voorstander, ondanks dat hij het goed heeft gedaan dit seizoen."

Het Middenveld Marc Degryse, speelde tussen 1996 en 1998 voor PSV (31 wedstrijden): "Wat je op het middenveld van PSV ziet, zie je eigenlijk in het hele elftal terug. Het is heel zakelijk. Niet echt spectaculair. In een zware Europese competitie kan ik dat nog wel begrijpen, maar niet in de eredivisie. Dan moet je meer dan dat kunnen brengen. Ajax, een ploeg met individueel meer talent, moet het zich aanrekenen dat PSV de nieuwe kampioen zal worden. Vergeet niet dat PSV begin dit seizoen nog voor schut is gezet in Europa. In mijn ogen is het on-Nederlands dat het seizoen van PSV is geslaagd als ze kampioen worden."

De Aanval Arnold Bruggink, speelde tussen 1997 en 2003 voor PSV (152 wedstrijden): 'De Jong is een echte teamspeler. Hij staat wat mij betreft symbool voor dit PSV' "Ik denk dat PSV enorm heeft geïnvesteerd in Hirving Lozano. Ik verwacht dat dat soort types in de toekomst niet meer naar Nederland zal komen. Lozano heeft diepgang en snelheid: eigenschappen die Cocu altijd graag in zijn elftal wil. Bij Luuk de Jong heeft Cocu gekeken naar: wat kan hij goed? Dat vinden we nog wel eens lastig in Nederland. Hier kijken we vooral naar wat iemand niet kan. De Jong is een echte teamspeler. Hij staat wat mij betreft symbool voor dit PSV. Steven Bergwijn is een groot talent. Hij heeft veel snelheid, wat er voor het eerst uitkwam tegen FC Utrecht, maar ik vind dat hij daar veel meer gebruik van moet maken. Zo'n wapen zou elk elftal wel willen hebben. Ik had alleen verwacht dat Jürgen Locadia, die in de eerste seizoenshelft nog negen keer scoorde (en een transfer naar Brighton & Hove Albion maakte, red.), meer gemist zou worden. Met name in zijn doelpunten. Alle aanvallende spelers hebben dat opgevangen. Dat is knap."