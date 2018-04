Dag Jan,

Lees verder na de advertentie

Ik was afgelopen week jarig, waardoor ik moest denken aan het verjaardagsprobleem. Dat wiskundige probleem draait om de volgende vraag: wat is de kans dat in een groep mensen twee mensen op dezelfde dag jarig zijn? Het is een klassieke vraag uit de kansrekening, vooral omdat het antwoord nogal tegen-intuïtief is. De uitkomst is namelijk dat bij een groep van 23 personen de kans dat twee mensen op dezelfde dag jarig zijn al groter is dan 50 procent. Bizar, toch?

Wat is de kans dat in een groep mensen twee mensen op dezelfde dag jarig zijn?

Er is een ander bekend kansrekeningsvraagstuk waarbij je intuïtie je in de steek laat: het driedeurenprobleem. Stel je voor dat je meedoet aan een quiz waar je een auto kan winnen. Je krijgt de keuze tussen drie deuren. Achter twee van de drie deuren staat een relatief nutteloze geit terwijl achter één van de drie deuren zich de auto bevindt. Je kiest een deur, zeg deur 1. De quizmaster weet natuurlijk wat zich achter elke deur bevindt en in plaats van deur 1 voor je open te maken, maakt hij eerst deur 3 open en laat zien dat zich achter die deur een geit bevindt. Vervolgens vraagt de quizmaster of je je keuze voor deur 1 wilt wijzigen naar deur 2. Wat doe je als je de kans op het winnen van de auto zo groot mogelijk wil maken? Wijzigen naar deur 2 of niet?

Het antwoord blijkt te zijn dat je je keuze inderdaad beter kunt wijzigen en een fantastische manier om dat in te zien is als volgt: stel je voor dat er een miljoen deuren waren geweest in plaats van slechts drie. De quizmaster opent na jouw keuze 999.998 deuren met geiten (wat een kabaal). Naast jouw deur blijft er dan nog één dichte deur over. Switchen of niet? Als het goed is schreeuwt je intuïtie nu JA! De kans is namelijk wel héél klein dat jouw eerste keuze precies de deur met de auto was.

Nou heb ik altijd moeite om de uitkomst van het verjaardagsprobleem simpel uit te leggen. Bestaat daarvoor niet ook een truc of ezelsbrug waardoor ik het intuïtief sneller en beter snap?

Tekst loopt door onder afbeelding