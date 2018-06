Wat is de handdruk tussen Kim en Trump waard?

Vier korte punten op een A4’tje, zonder inhoudelijke uitwerking, dat is het resultaat van enkele weken diplomatie tussen de VS en Noord-Korea. De handtekeningen die de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zetten tijdens hun top in Singapore, namen bijna meer plaats in beslag dan de afspraken zelf.

De twee leiders zeggen te streven naar een betere relatie, die moet bijdragen aan vrede en welvaart. Ze willen een duurzame vrede vestigen op het Koreaanse schiereiland, ze werken aan volledige ‘denuclearisatie’ en ze zullen de lichamen van gesneuvelde Amerikanen terugbrengen.

Familieleden van in de Korea-oorlog gesneuvelde Amerikanen mogen dus enige hoop koesteren: de lichamen van hun vaders en grootvaders komen binnenkort wellicht terug. Maar dat is ook de enige concrete afspraak die Trump en Kim Jong-un vandaag maakten.

Zoals altijd in internationale overeenkomsten draait het om de bewoording en die sluit opvallend goed aan bij wat Noord-Korea al jaren voorstelt

De overige drie punten zijn algemeenheden, waarmee beide partijen alle kanten op kunnen. Zoals altijd in internationale overeenkomsten draait het om de bewoording en die sluit opvallend goed aan bij wat Noord-Korea al jaren voorstelt.

De Amerikaanse eisen, die Trump en zijn minister van buitenlandse zaken in de aanloop naar de top vaak herhaalden, lijken vergeten. Voor Washington ging het steeds om ‘complete, onomkeerbare en verifieerbare ontmanteling’ van de Noord-Koreaanse kernraketten. Onomkeerbaar en verifieerbaar zijn de kernwoorden: de buitenwereld moet zeker weten dat Noord-Korea de kernwapens nooit meer van stal kan halen.

In het slotdocument is daarvan niets terug te vinden. Hier heet het ‘volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland’. Daar kan natuurlijk niemand tegen zijn, maar het zijn wel precies de woorden die Pyongyang altijd gebruikt. Voor de Noord-Koreanen betekent dit dat de VS hun nucleaire bescherming van bondgenoot Zuid-Korea opgeven.

Niemand verwachtte dat er genoeg tijd was om een compleet en dichtgetimmerd akkoord op te stellen, in de korte tijd na Trumps impulsieve besluit om Kims uitnodiging te accepteren. Na wat geruzie zijn de diplomaten in feite pas een paar weken serieus bezig. Eerder overleg met Noord-Korea, dat uiteindelijk nergens toe leidde, duurde jaren.

De afspraken van vandaag borduren grotendeels voort op die eerdere overeenkomsten. Ook over het terugsturen van de lichamen van gesneuvelde militairen is jaren geleden al gesproken.

Duidelijk is wel wat er nu niet in de afspraken staat: geen harde toezeggingen over het ontmantelen van kernwapens, geen belofte om internationale inspecteurs toe te laten en al helemaal niets over de verbetering van mensenrechten in Noord-Korea.

Daar bovenop gaf Trump tijdens zijn persconferentie nog spontaan iets weg: militaire oefeningen met Zuid-Korea vindt hij maar duur en onnodig, dus die kunnen wel stoppen. Dat is een oude wens van het noorden en een klap voor de Amerikaanse bondgenoten Zuid-Korea en Japan. De economische sancties tegen Pyongyang blijven voorlopig wel van kracht.

Positief is wel dat de twee leiders elkaar gesproken hebben zonder ruzie te maken

Al met al lijkt Kim meer binnen te hebben gesleept dan Trump. De Noord-Koreaan was beter voorbereid, de Amerikaan wilde erg graag snel succes boeken.

Positief is wel dat de twee leiders elkaar gesproken hebben zonder ruzie te maken. Beledigingen die nog geen jaar geleden over en weer vlogen, bleven nu achterwege. Trump is bereid naar Pyongyang te gaan en hij heeft Kim uitgenodigd in Washington.

Nu begint het langdurige proces van onderhandelen over concrete stappen. De tekst die de twee mannen hebben ondertekend staat dat moeizame diplomatieke proces niet in de weg. Maar er staat ook niet veel in dat nu al de weg wijst naar vrede en veiligheid in Korea.

Tekst van het akkoord Gezamenlijke verklaring van President Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en Voorzitter Kim Jong-un van de Staatscommissie van de ­Democratische Volksrepubliek Korea tijdens de Singapore-top op 12 juni 2018 . President Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en Voorzitter Kim Jong-un van de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) hielden een eerste, historisch top in Singapore op 12 juni 2018. President Trump en Voorzitter Kim Jong-un hielden een uitgebreide, diepgaande en oprechte uitwisseling van ideeën over het bewerkstelligen van een nieuwe relatie tussen de VS en DPRK, en het bouwen aan een blijvende en robuuste vrede op het Koreaanse Schiereiland. President Trump zegde veiligheidsgaranties toe aan de DPRK, en Voorzitter Kim Jong-un herbevestigde zijn ferme en onwrikbare verplichting tot volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. In de overtuiging dat het opstarten van nieuwe relaties tussen de VS en de DPRK zal bijdragen aan vrede en welvaart op het Koreaanse schiereiland en in de wereld, en erkennend dat het opbouwen van wederzijds vertrouwen de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland kan bevorderen, stellen President Trump en Voorzitter Kim Jong Un het volgende: 1. De Verenigde Staten en de DPRK zullen zich inspannen om nieuwe relaties tussen de VS en DPRK op te bouwen, in overeenstemming met het verlangen naar vrede en welvaart van de volken in beide landen. 2. De Verenigde Staten en de DPRK zullen samen bouwen aan een blijvende en stabiele vrede op het Koreaanse schiereiland. 3. In herbevestiging van de Panmunjom Verklaring van 27 april 2018 zegt de DPRK toe naar volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland toe te werken. 4. De Verenigde Staten en de DPRK zeggen toe de resten van krijgsgevangenen en vermiste militairen terug te vinden, inclusief de onmiddellijke repatriëring van de resten die al geïdentificeerd zijn. Vastgesteld hebbende dat de VS-DPRK-top – de eerste in de geschiedenis – een baanbrekende gebeurtenis van grote betekenis is, gericht op het te boven komen van decennia aan spanningen en vijandigheden tussen de twee landen en het openen van een nieuwe toekomst, zeggen President Trump en Voorzitter Kim Jong-un toe de bepalingen in de gezamenlijke verklaring volledig en snel uit te voeren. De Verenigde Staten en de DPRK zullen zo snel mogelijk verdere onderhandelingen voeren, geleid door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en de relevante DPRK-functionaris, om de uitkomsten van de top te implementeren. President Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en Voorzitter Kim Jong Un van de Democratische Volksrepubliek Korea hebben toegezegd dat ze zullen samenwerken om de nieuwe relaties tussen de VS en de DPRK te ontwikkelen, en dat ze zich zullen inzetten voor vrede, welvaart en de veiligheid van het Koreaanse schiereiland en de wereld.