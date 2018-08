Wat hebben uitgezette Afghanen te vrezen?

Mensenrechtenorganisaties hoopten dat uitzettingen van minderjarigen verleden tijd zouden zijn, nadat staatssecretaris Harbers van justitie in juli aankondigde geen kinderen meer uit te zetten naar relatief veilige delen van Afghanistan. Toch volgde uitzetting. Volgens de mensenrechtenclubs komt het gezin nu in ‘groot gevaar’.

Volgens de Raad van State is het land veilig genoeg voor uit­ge­pro­ce­deer­de asielzoekers om terug te keren

Hoeveel Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen zijn er in Nederland? Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn er zo’n 3000 Afghanen zonder verblijfsvergunning in Nederland, die uitzetting moeten vrezen. Onder hen zijn ‘enkele tientallen’ gezinnen met minderjarige kinderen. Vorig jaar kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 949 asielzoekers uit Afghanistan naar Nederland. Daarmee waren ze de zesde grootste migrantengroep.

Zet Nederland meer Afghanen uit dan ander EU-landen? Er zijn geen landen in de Europese Unie die helemaal geen uitgeprocedeerde Afghanen uitzetten, de aantallen verschillen echter per land. Over heel Europa krijgt gemiddeld 48 procent van de Afghanen een asielstatus. Frankrijk kent aan 85 procent van de Afghaanse asielzoekers een verblijfsvergunning toe. Nederland is strenger dan gemiddeld: hier krijgt 35 procent een verblijfsvergunning. Ook is Nederland met Noorwegen en Denemarken één van de drie Europese landen die minderjarige Afghaanse vluchtelingen uitzetten. In Afghanistan zijn regelmatig aanslagen, zoals deze op een sjiitische moskee in de stad Gardez, ten zuidoosten van de hoofdstad Kaboel op 3 augustus. Er vielen 39 doden en zeker tachtig gewonden. De Afghaanse regering controleert minder dan 60 procent van het grondgebied van het land, de rest is voornamelijk in handen van de Taliban. © EPA

Hoe onveilig is Afghanistan? In de recent verschenen Global Peace Index eindigde Afghanistan na Syrië als het gevaarlijkste land ter wereld. Er zijn geregeld aanslagen. Daarom is het volgens de mensenrechtenorganisaties onverantwoord om Afghanen uit te zetten. Volgens de Raad van State is het land veilig genoeg voor uitgeprocedeerde asielzoekers om terug te keren. ‘De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk en in sommige provincies verder verslechterd’, schreef de hoogste bestuursrechter afgelopen maart in een vonnis, maar een terugkeerder is veilig zolang die ‘geen band heeft met de strijdende partijen’.

Hoe vergaat het vluchtelingen die naar Afghanistan terugkeerden? De Nederlandse overheid houdt dit niet bij, zegt een woordvoerder van het ministerie van justitie. “Het gaat ook om kleine aantallen.” Amnesty International sprak vanuit Europa teruggekeerde Afghanen. De vader van een uit Noorwegen teruggekeerd gezin werd in Afghanistan vermoord. Enkele terugkeerders waren getuige van aanslagen. De meeste van hen leven in Kaboel, omdat de regio’s waar zij vandaan komen vaak te onveilig zijn. In de Afghaanse hoofdstad leven zij meestal in de anonimiteit en illegaliteit, vaak zonder werk.