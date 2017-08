Wat hebben Nirvana en een strenggelovige imam gemeen?

Begin jaren negentig keek ik iedere morgen voor ik richting de mavoschool ging naar MTV. Op de muziekzender was dan het dansprogramma ‘The Grind’ te zien, daarin werd op een tropische locatie rond en in het zwembad door de mooiste jeugd ongegeneerd gedanst op popmuziek. In mijn herinnering volgde direct na de dansshow ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana. In de videoclip treedt de band in een slecht verlichte gymzaal op voor een dol schoolpubliek, opgezweept door een groepje cheerleaders. Uiteindelijk breken de leerlingen de tent af.

Destijds kon ik Nirvana’s muziek om haar depressieve en donkere karakter maar moeilijk toelaten. Ze vertolkte niet mijn stem. Ik was een twaalfjarige brugklasser, enorm verheugd de basisschool achter mij gelaten te hebben. Ik keek reikhalzend uit naar de vruchten van de puberteit.

Zo’n twee jaar geleden werd ik ondersteboven gelopen door de documentairefilm ‘Cobain: Montage of heck’. Het ontstellende portret over de leadzanger van Nirvana, Kurt Cobain, bevat interviews, animatie, dagboeknotities en vooral beeldmateriaal uit zijn privéleven, dat hij meestal zelf filmde.

Maar de grootste verbazing was dat de documentaire mij voortdurend aan de imam Tarik ibn Ali deed denken. Ibn Ali, echte achternaam Chadlioui, werd onlangs in Birmingham opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht een ronselaar te zijn voor IS. In Nederland noemden de media hem ‘haatimam’ en ‘haatprediker’.

Ik keek naar hem op zijn Youtubekanaal, met dezelfde lol waarmee ik jaren eerder naar MTV keek. Het zijn filmpjes in huiselijke sfeer, in de moskee of op feesten waar hij de islam verkondigt, en tussendoor moppen tapt en anekdotes vertelt, wat zijn grote populariteit verklaart.

Asis Aynan, docent en columnist

Ik begrijp dat de twee op het eerste gezicht elkaars tegenpolen lijken. Toch hebben de levens van de strenggelovige Ibn Ali en de bandeloze Cobain (die vond dat Jezus geaborteerd had moeten worden) veel met elkaar gemeen. Bij beiden hebben drugs een rol gespeeld en beiden wilden beroemd worden; de een deed dat door de grungemuziek en de ander door de islam. De grunge was origineel en vond weerklank bij de jongeren. Ook de jeugd omarmde Ibn Ali’s boodschap die hij op vernieuwende wijze bracht: religieuze stand-upcomedy.

Toen de veiligheidsdiensten Ibn Ali van straat haalden, daalde plots het besef in dat de voorganger en de grungeartiest niet op elkaar leken, maar slechts wat overeenkomsten hadden. Het was de migrantenziel die mij in staat stelde twee totaal verschillende cultuuruitersten te verenigen, een van de weinige zegeningen van de migrant.

Asis Aynan (37) is een Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst. Zijn laatste boek is ‘Gebed zonder eind’. Aynan doceert aan de Hogeschool van Amsterdam en is de bedenker van de Berberbibliotheek.

