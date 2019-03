Wat gebeurt er in het calamiteitenhospitaal in Utrecht?

Hoeveel slachtoffers er zijn opgevangen, wil het UMC Utrecht niet zeggen. “Onze primaire taak is nu om de slachtoffers die worden binnengebracht zo goed mogelijk te verzorgen”, zegt woordvoerder Eric Trinthamer. “Ten tweede vangen we familie van slachtoffers op.”

Het UMC Utrecht besloot vanmiddag na de schietpartij op het 24 Oktoberplein het calamiteitenhospitaal te openen. In noodgevallen kan het hospitaal, dat huist in een afgescheiden deel van het UMC Utrecht, binnen een half uur operationeel zijn. Het voormalige militair noodhospitaal is achtduizend vierkante meter groot en telt 200 bedden, twaalf intensive-careplekken en drie operatiekamers. Het hospitaal heeft een eigen ingang, gescheiden luchtbehandeling, goederengebruik en afvalverwerking.

Het gaat alleen open bij bijzondere gevallen waarvoor de reguliere opvangcapaciteit tekortschiet. Dan neemt de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) de coördinatie over. “Het calamiteitenhospitaal gaat open als er meerdere slachtoffers zijn met een vergelijkbaar trauma”, zegt Trinthamer. “Zoals bij de grote uitslaande brand in een bejaardenhuis in Breukelen afgelopen zomer. Daarbij hadden veel mensen rook ingeademd en kwamen er allemaal longartsen deze kant op.”

Het is de vijfenveertigste keer dat het hospitaal haar deuren opent sinds de oprichting in 1991. Het ving eerder onder meer gerepatrieerde slachtoffers op van de vliegramp in Faro (1992) en de tsunami in Azië (2004). Ook verzorgde het de eerste opvang van Libische oorlogsslachtoffers en van een Nigeriaanse ebolapatiënt.

UMC blijft open Ondertussen gaat de dagelijkse gang van zaken in het UMC Utrecht grotendeels door, zegt Trinthamer. “Alleen afspraken met patiënten die geen prioriteit hebben, hebben we afgezegd. Maar spoedeisende zorg, zoals een harttransplantatie, gaat door. Daarvoor hebben we genoeg capaciteit.” Ook het Rode Kruis springt bij in het calamiteitenhospitaal, zegt woordvoerder Belinda van der Gaag. Er zijn daar nu twintig getrainde vrijwilligers. Zij helpen met niet-verpleegkundige handelingen, zoals het verplaatsen van bedden en het opvangen van patiënten. Het hospitaal kan maximaal 72 uur operationeel zijn. Het is de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk naar huis of naar een ander ziekenhuis kunnen. Een algemene oproep voor bloeddonoren komt er niet, meldt bloedbank Sanquin desgevraagd. Maar mensen die hun donorkaart al binnen hebben, roepen ze op om vandaag bloed te komen geven. Vanuit de donorbank is vanmiddag extra bloed naar het UMC gebracht. Wanneer gaat het calamiteitenhospitaal open? Het Calamiteitenhospitaal is inzetbaar bij de volgende vijf scenario’s: 1. Oorlog en oorlogsdreiging, crisis of conflictbeheersing, waarbij grote aantallen militaire slachtoffers moeten worden opgevangen

2. Ongevallen in het buitenland, waarbij te repatriëren groepen Nederlanders betrokken zijn

3. Calamiteiten, aanslagen of grote ongevallen in Nederland die de reguliere opvangcapaciteit te boven gaan

4. Situaties waarin de Nederlandse overheid hulp aanbiedt bij de medische opvang van buitenlandse slachtoffers van ongevallen in het buitenland

5. Opname van een beperkt aantal patiënten met een bijzondere infectieziekte

