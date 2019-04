Wat gebeurde er precies in Sri Lanka? Een tijdlijn

ZONDAG Lees verder na de advertentie

8.45 uur lokale tijd Explosies in de St. Anthonykerk, het Shangri-La Hotel en het Kingsbury Hotel, alle in de hoofdstad Colombo, en de St. Sebastiankerk in Negombo.

8.50 uur – 9.05 uur Explosies in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo en in de Zionkerk in Batticaloa, aan de oostkust van Sri Lanka.

13.45 uur – 14.15 uur Na twee invallen volgen explosies in een gasthuis tegenover de dierentuin in Dehiwala, een voorstad van Colombo en bij een woonhuis in Dematagoda, een buitenwijk van Colombo. Drie agenten komen om.

14.30 uur De overheid blokkeert sociale netwerken zoals Facebook en WhatsApp en stelt een avondklok in.

20.50 uur Premier Wickremesinghe kondigt onderzoek aan naar het falen van de inlichtingendiensten na waarschuwingen voor aanslagen.

21.30 uur Politie meldt 13 arrestaties, allen Sri Lankanen.

22.30 uur Politie meldt aanslag met benzinebom op een moskee en brandstichting bij twee winkels van moslims in het westen van het land.

MAANDAG

8.40 uur Dodental wordt bijgesteld naar 290. Er zijn 500 gewonden.

10.45 uur Het Sri Lankaanse leger meldt dat zondag een bom is gevonden en onschadelijk gemaakt op een toegangsweg naar het vliegveld van Colombo.

14.25 uur De overheid zegt dat een lokale radicaal-islamitische groep, de National Thowheeth Jama’ath (NTJ), achter de aanslagen zit. 24 verdachten zitten vast voor verhoor.

16.30 uur De overheid meldt dat er 87 ontstekers voor bommen zijn gevonden op en in de buurt van een busstation in Colombo.

20.00 uur De avondklok gaat opnieuw in. Lees alles over de aanslagen in Sri Lanka in ons dossier.

Rouw en angst in ontredderd Negombo: ‘We moeten ontzettend oppassen met wat we zeggen’ Trouw-verslaggever Arjen van der Ziel is in Sri Lanka. In Negombo, waar in de St. Sebastiankerk 105 doden vielen toen er op Eerste Paasdag een bom ontplofte, trof hij een ontredderde bevolking. Intussen blijft de spanning voelbaar. ‘We moeten ontzettend oppassen met wat we zeggen.’