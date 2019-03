Wat er precies misgaat op het Cornelius Haga blijft onduidelijk

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) waarschuwt het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum dat hij de geldkraan dicht draait als de school geen medewerking verleent aan de Onderwijsinspectie. Een waarschuwing die kwam nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) alarm sloeg dat de middelbare school anti-democratisch zou zijn en de integratie tegenwerkt. Maar wat zich precies op het Cornelius Haga afspeelt, blijft vooralsnog onduidelijk.

Lees verder na de advertentie

De NCTV en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarschuwen voor de school vanwege signalen van de AIVD dat bepaalde personen contact zouden hebben met terroristen en radicale salafisten. Wat die signalen zijn, daar wil het ministerie niets over zeggen.

Informatie die van de AIVD komt is in principe geheim. De veiligheidsdienst houdt zich niet bezig met strafrechtelijk onderzoek, maar met nationale veiligheid. Strafrechtelijk onderzoek is het domein van het Openbaar Ministerie. Die wil niet zeggen of er onderzocht wordt of er bij de school ook strafrechtelijke grenzen zijn overschreden.

Grapperhaus schrijft in zijn brief naar de Tweede Kamer verder dat de Onderwijsinspectie deze week is tegengewerkt toen het een bezoek wilde brengen aan de school, maar over dat incident wil zowel de Onderwijsinspectie zelf als het ministerie van Veiligheid niet meer zeggen dan dat onderzoek ‘op dat moment niet verantwoord was’. Volgens een statement van het Cornelius Haga is er niets aan de hand, en is de onderwijsinspectie altijd welkom.

Verontwaardiging op het schoolplein Op de school zelf, een klein plat gebouw vlakbij station Amsterdam Sloterdijk, voelt niemand er echt voor om te reageren op de aantijgingen van de NCTV. De kinderen, allemaal jonge tieners, zijn verontwaardigd. Hun school is leuk, zeggen de meiden die over elkaar heen buitelen om hun school te verdedigen. Ze leren hier ook over de evolutietheorie, leggen ze uit, en over het Jodendom en het christendom. Alleen geloven zij iets anders. De kinderen willen hun naam niet geven of in de krant terug zien, net als de man die naar buiten komt om te vertellen hoe islamitische scholen gedemoniseerd worden en tegengewerkt. Of de moeder die haar kinderen bij wijze van statement gaat inschrijven op de school en niet zegt te snappen waar de aantijgingen van terrorisme vandaan komen. De deur van de school blijft dicht, en het bestuur reageert niet op verzoeken voor een interview. Overigens heeft de man in kwestie die zich tegengewerkt voelt geen ongelijk. De NCTV, het ministerie en de gemeente besloten de informatie over het Cornelius Haga naar buiten te brengen om ouders ervan te weerhouden hun achtste-groepers de komende weken op de school in te schrijven. Van een gevaar voor de openbare orde is geen sprake. Het kabinet zit met het Cornelius Haga in de maag. De vrijheid van onderwijs wordt slechts begrensd door het strafrecht. Oftewel: er mag in Nederland veel gezegd en gedaan worden, zolang er geen misdrijven worden gepleegd. Opruiing of ronselen voor de jihad zijn zulke misdrijven maar vooralsnog is er niemand op de school veroordeeld voor of verdacht van strafbare feiten. Maar ook voordat de strafrechtelijke grens is bereikt, kan er sprake zijn van anti-democratisch gedrag of het oproepen tot onverdraagzaamheid. En ook dat moet bestreden worden, vindt het kabinet. Onlangs is daarvoor onder meer een speciale Taskforce opgericht: die houdt zich bezig met ‘problematisch gedrag’ en ongewenste buitenlandse financiering. Vooralsnog richt die Taskforce, waarin onder meer de AIVD en verschillende ministeries samenwerken, zich vooral op het salafisme. Daarnaast wil het kabinet het eenvoudiger maken om radicale organisaties te verbieden.

Lees ook: