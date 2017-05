Wat een leuk concert had moeten worden, werd een verschrikkelijke avond

Het was het allereerste concert ooit dat Hayley Lunt gisteravond samen met haar tienjarige dochter bezocht. De vrolijke stemming in de concertzaal sloeg echter om toen zangeres Ariana Grande het podium verliet en er plotseling een knal te horen was. "Het leek bijna alsof ze hadden gewacht tot ze weg was", vertelt Lunt vandaag tegen persbureau AP. "We renden zo hard als we konden om weg te komen. Wat een leuk concert had moeten worden werd in plaats daarvan een verschrikkelijke avond."

"Na de knal ontstond paniek in de zaal", vertelt ook de 22-jarige Majid Khan tegen AP. "Iedereen die van de plek kwam waar de knal vandaan kwam rende ineens op ons af en probeerde weg te komen."

Het concert trok veel jonge volwassen en kinderen die daar met begeleiding waren. Sommigen van hen zijn nog steeds vermist. Na de explosie probeerde iedereen tegelijkertijd naar buiten te rennen waardoor veel mensen elkaar kwijtraakten. Een aantal ouders zocht vandaag de media op of zette foto's op Twitter onder de hashtag #missinginManchester in de hoop dat hun kind snel gevonden zouden worden.

Een 18-jarig slachtoffer werd door haar vrienden beschreven als een 'superfan' van Ariana Grande

In de buurt van de Manchester Arena hebben mensen bloemen en knuffels neergezet ter nagedachtenis aan de slachtoffers. © AFP

'Superfan' De Britse tv-zender ITV sprak vanmorgen een moeder die nog steeds geen contact kan krijgen met haar dochter Olivia. Haar 15-jarige dochter was samen met haar beste vriend naar het concert gegaan. “Ik hoorde vanmorgen dat hij in het ziekenhuis ligt, maar Olivia is nog niet gevonden", vertelde zij. Op dit moment wordt geprobeerd in kaart te brengen wie de slachtoffers zijn. Twee slachtoffers zijn geïdentificeerd: een meisje van 8 dat het concert bezocht samen met haar zus en moeder. Haar zus en moeder overleefden de aanslag wel, maar liggen beiden met verwondingen in het ziekenhuis. Ook een meisje van 18 overleed. Zij werd door haar vrienden beschreven als een 'superfan' van Ariana Grande. De Britse premier Theresa May riep iedereen die mogelijk nuttige informatie heeft zich te melden. “Denk aan alle mensen die zich zorgen maken om hun dierbaren. Als u informatie hebt, deel die dan alstublieft met de politie”, zei ze vanmiddag in een persconferentie. In Manchester wordt vanavond een speciale wake gehouden om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. Die vindt plaats om zes uur plaatselijke tijd. Lees hier de laatste ontwikkelingen over de aanslag in Manchester.

