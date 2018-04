Wat dreef Jens R., de vermoedelijke dader van het bloedbad in Münster? Zaterdag half vier, op de eerste zomerse dag van het jaar, reed de 48-jarige man van Duitse komaf met hoge snelheid een terras op in de historische binnenstad van het kalme universiteitsstadje. Daarna schoot hij zichzelf dood.

Lees verder na de advertentie

Twee doden liet zijn zilverkleurige kampeerbusje achter, een vrouw van 51 en een man van 65, beiden uit Münster. Plus meer dan twintig gewonden, van wie zes zwaargewond. Er raakten ook twee Nederlanders gewond waarvan een zwaargewond.

Anderhalve week geleden had R. ook al een e-mail gestuurd naar kennissen waarin hij met zelfmoord zou hebben gedreigd.

Naar zijn motief werd zondag nog intensief gezocht. De politie zegt geen aanwijzingen voor een politieke of jihadistische achtergrond van de daad te hebben. Volgens diverse Duitse media gaat het om een psychisch labiele man. Jens R., een industrieel ontwerper, zou kort geleden een zelfmoordpoging ondernomen hebben en ook al eerder zijn opgevallen door psychische problemen. In zijn woning is een lange brief gevonden die zinspeelt op zelfmoord. Hij geeft daarin zijn ouders en artsen de schuld van de problemen in zijn leven.

Anderhalve week geleden had hij ook al een e-mail gestuurd naar kennissen waarin hij met zelfmoord zou hebben gedreigd. De man was bij de politie bekend, deelden de openbaar aanklager en de politie van Noord-Rijnland-Westfalen zondag mee. In 2015 en 2016 liepen onderzoeken tegen hem voor bedreiging, materiële beschadigingen en bedrog. Deze werden gestaakt; er zouden geen ‘aanknopingspunten voor een sterke criminele intensiteit’ zijn geweest.

Vanuit de politiek werd overwegend terughoudend gereageerd.

Terughoudend De politie rukte zaterdag massaal uit en zette de binnenstad af. De bus werd onderzocht op springstoffen, maar die werden niet gevonden. Wel vonden agenten het pistool waarmee de bestuurder zichzelf ombracht, plus nog een alarmwapen en vuurwerk. ’s Avonds werd zijn woning in Münster onderzocht. Die ligt dichtbij het terras waar hij zijn daad beging. Voor de zekerheid blies een speciale eenheid zijn voordeur op. In zijn huis werd een ‘sierwapen’ - een onklaar gemaakte kalasjnikov - ontdekt. Vanuit de politiek werd overwegend terughoudend gereageerd. De anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland onthield zich op het twitteraccount van de partij van speculaties en schreef dat men de politie ‘rustig haar werk moest laten doen’. Anders reageerde Beatrix van Storch, vicevoorzitter van de AfD-fractie in de Bondsdag. Ze legde op Twitter een directe link met de in haar ogen mislukte vluchtelingenpolitiek van Merkel. Het leverde haar veel kritiek op. Laschet prees de ‘bezonnenheid’ en ‘solidariteit’ van de Münsternaars en uitte kritiek op gebruikers van sociale medi Zondag reisden minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer en de minister-president van Noord-Rijnland-Westfalen, Armin Laschet, naar Münster om de slachtoffers te herdenken. Laschet prees de ‘bezonnenheid’ en ‘solidariteit’ van de Münsternaars en uitte kritiek op gebruikers van sociale media, die meteen naar vluchtelingen en moslims wezen. Seehofer dankte de Duitse media dat die zich ‘verantwoordelijk’ gedroegen.