Wat doet nieuwe status met Dumoulin?

In het nieuwe wielerseizoen zijn vele ogen gericht op Tom Dumoulin (27). Kan de Limburger zijn prestaties van vorig jaar, waarin hij de Ronde van Italië won en wereldkampioen tijdrijden werd, evenaren of misschien wel overtreffen? En kan hij omgaan met de druk en de veranderde verwachtingen?

Dumoulin durft in ieder geval te kiezen. Waar heel wielerminnend Nederland had gehoopt dat de renner van Team Sunweb dit jaar voor de Tourzege zou gaan, koos Dumoulin opnieuw voor de Giro d'Italia.

Eigen koers

Een typerende keuze, vindt sportjournalist en oud-basketballer Mart Smeets. "Tom Dumoulin is een weldenkend mens. Hij kiest zijn eigen koers." Bovendien is het helemaal geen rare gedachte om weer naar de Ronde van Italië te gaan, stelt sportpsycholoog Rico Schuijers. "Zo kan hij wennen aan zijn nieuwe status en zich rustig verder ontwikkelen."

Hoe Dumoulin met zijn veranderde status omgaat kan twee kanten opwerken

Smeets: "Vroeger had je twee min of meer dezelfde types als Dumoulin: Erik Breukink en Andy Hampsten. En wat reden die vaak? De Giro. Er geldt in het peloton een soort algemene wet, die ik in de jaren tachtig voor het eerst hoorde: de Ronde van Spanje is het vriendelijkst, de Ronde van Italië het mooist - maar ook het zwaarst - en de Ronde van Frankrijk het vervelendst en het meest chaotisch. De Tour - met ook nog eens die Franse slag erbij - is bepaald geen goede bodem om een topprestatie te leveren. Dumoulin weet dat. Wielersupporters zeggen dan: het is in juli te doen. Het getuigt van karakter om daar maling aan te hebben."

Schuijers: "Ik moest ook denken aan zijn speech bij de uitreiking van de Jaap Eden Award, in december. Dumoulin zei daarin dat niemand, behalve zijn vriendin, wist hoe moeilijk en zwaar het jaar voor hem was geweest. Hij bedankte haar voor de steun in het afgelopen jaar. Dumoulin heeft moeten wennen aan de publiciteit en entourage. Ook vanuit die gedachte is de keuze voor de Ronde van Italië begrijpelijk. Dan maar even een pas op de plaats, denk ik. Hij is nu 27. Dumoulin krijgt de komende jaren nog genoeg kansen om voor een Touroverwinning te gaan, waarbij hij zal kijken naar het parcours en het aantal tijdritkilometers. Om de Tour te kunnen winnen, moet je nog meer ervaring hebben in een grote ronde. De ervaring van het omgaan met je nieuwe status als rondewinnaar doet hij nu op."