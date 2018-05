Wat doet modulair rekenen en waarom duikt het zo vaak op?

Dag Jan,

De afgelopen weken ben ik verslaafd geraakt aan 'The Americans', een tv-serie over Russische spionnen in de VS tijdens de Koude Oorlog: heerlijk geromantiseerd bingewatch-materiaal. In meerdere afleveringen luisteren de hoofdrolspelers voor het verkrijgen van hun opdrachten naar radio-uitzendingen waarin slechts nummers worden opgenoemd. Ik had daar verder waarschijnlijk nooit meer over nagedacht, als ik afgelopen week niet ook een waanzinnige podcast van Parel Radio (aanrader!) had beluisterd waarin die number stations centraal stonden.

Het is ongelooflijk, maar er zijn op de korte golf nog steeds tamelijk veel obscure radiostations die alleen maar opgelezen nummers uitzenden in de meest uiteenlopende talen. Bijna niemand twijfelt eraan dat dit bedoeld is om geheime boodschappen over te brengen aan spionnen in het buitenland.

Zonder kennis van de sleutel zal zelfs de sterkste supercomputer het gecodeerde bericht nooit kunnen kraken

Het systeem is briljant in zijn eenvoud en robuustheid: de radiosignalen kunnen vele duizenden kilometers overbruggen zonder tussenkomst van satellieten of internet. En de boodschap is versleuteld, waardoor die betekenisloos is voor iedereen die luistert, behalve voor de persoon die de sleutel bezit. Die kan daarmee veilig uit het zicht het bericht ontcijferen.

De versleuteling werkt als volgt: de verzender gebruikt een lijstje met willekeurige getallen (de sleutel) om het oorspronkelijke bericht te coderen tot een cijferreeks die net zo willekeurig lijkt als de sleutel zelf. Deze cijferreeks wordt verstuurd over de radio. Door gebruik te maken van exact hetzelfde lijstje willekeurige getallen kan de ontvanger het bericht ontsleutelen. Als beide partijen het lijstje slechts één keer gebruiken en direct na gebruik vernietigen, is deze methode absoluut veilig, zo kun je wiskundig bewijzen. Zonder kennis van de sleutel zal zelfs de sterkste supercomputer het gecodeerde bericht nooit kunnen kraken.

Deze en vele andere versleutelingstechnieken hangen sterk af van een wiskundige operatie die de modulo wordt genoemd. Die modulo-operatie duikt trouwens ook op in het dagelijks leven, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Onze tijdsindeling in uren en minuten is een goed voorbeeld, maar ook ritme en maatopdelingen in de muziek kun je beschrijven met behulp van de modulo-operatie.

Kun jij uitleggen wat die doet en waarom deze zo vaak opduikt?

