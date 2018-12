Wat doet de politie als aangifte wordt gedaan van stalking?

Het is een detail uit het bericht dat het Openbaar Ministerie, de reclassering en de politie woensdag wereldkundig maakten: drie kwartier nadat Bekir E. haar dinsdag trof met zijn wapen in het fietsenhok van haar school, zou Humeyra een afspraak met de politie hebben om over de stalking te praten. Voor de zoveelste keer, want ze klopte al vaker aan.

E. werd afgelopen zomer zelfs veroordeeld voor de bedreiging en mishandeling van het meisje: hij kreeg naast een celstraf ook een verbod op contact met haar en stond onder toezicht van de reclassering. Het hoger beroep van die zaak loopt nog en daardoor is de gevangenisstraf nog niet ingegaan. Ook wanneer vorige vriendinnen het uitmaakten reageerde E. agressief, blijkt uit een reclasseringsrapport uit augustus. Daarin staat ook dat hij bipolair was en verslaafd aan wiet en alcohol.

Als het even kan, voert de politie eerst een gesprek met de stalker. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat hij of zij zich schuldig maakt aan een misdrijf en dat als het niet stopt, er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart. Volgens de politie is zo’n gesprek in veel gevallen genoeg: ongeveer bij de helft stopt het lastigvallen. Maar dat betekent ook dat die andere helft gewoon doorgaat.

Is degene die als stalker wordt aangewezen eerder gewelddadig geweest en is er reden te denken dat hij wapens voor handen heeft, dan zal er - als het goed is - sneller worden ingegrepen. Maar altijd geldt: een verdachte wordt pas vervolgd als het slachtoffer aangeeft dat te willen. Soms is het doel vooral dat de stalking stopt, niet zozeer dat er een rechter aan te pas komt.

Logboek bijhouden

Voor slachtoffers kan het een teleurstelling zijn als de politie niet direct ingrijpt. Stalken heeft een grote impact op iemands leven. Maar er is niet altijd genoeg bewijs. Wel adviseert de politie altijd melding te maken van nieuw stalkgedrag. Uiteindelijk kan dat allemaal gestapeld worden: alle gebeurtenissen bij elkaar kunnen dan wel voldoende zijn om iemand te vervolgen.

Ondertussen wordt een slachtoffer ook altijd geadviseerd zelf maatregelen te nemen. Het bijhouden van een logboek van wat de stalker doet bijvoorbeeld, niet meer alleen over straat of een nieuw telefoonnummer nemen. Om opnieuw duidelijk te maken wat de zware invloed is van het stalken.

Als stalken echt dreigend wordt, kan de politie extra surveilleren. Oppakken is meestal pas mogelijk als de stalker echt strafbare feiten begaat, bijvoorbeeld als hij het huis van zijn slachtoffer binnendringt. Toch kan de ernst van een zaak verkeerd worden ingeschat. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de verpleegkundige Linda van der Giesen, die in 2015 op de parkeerplaats van haar werkgever werd doodgeschoten door haar stalkende ex. Ook van zijn stalken was de politie op de hoogte, er waren zelfs signalen dat de man een wapen had. Maar agenten schatten de dreiging niet goed in en waren te veel bezig met de procedures, bleek later uit onderzoek naar de fouten die werden gemaakt. Een pijnlijke conclusie voor de betrokken instanties. “We hebben er met z’n allen veel van geleerd”, zei politiechef Hans Vissers destijds.

Hoe E. ondanks zijn veroordeling, zijn contactverbod en zijn reclasseringstraject toch met een wapen bij Humeyra kon komen, is op dit moment niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat dat onderwerp van onderzoek is, of gaat worden. “Er leven veel vragen en dat is begrijpelijk”, zegt de politie daarover.