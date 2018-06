Wat doet de automonteur van de toekomst? 'Straks slijten alleen de autobanden nog'

De ronkende uitlaatroffel van BMW, Niels Louwerse (18) geniet ervan. Zijn ogen glimmen als hij erover praat. Hij houdt van auto's, net als klasgenoten Tonnis van den Heuvel (18) en Berjan van der Weerd (18). Van den Heuvel is ook BMW-fan, Van der Weerd houdt meer van 'oud Frans' en 'Japans' en denkt al aan zijn toekomst. "Ik ga doorstuderen", zegt hij stellig. "Over veertig jaar wil ik niet alleen klemmetjes en remmetjes vervangen."

Het drietal studeert autotechniek aan het Deltion College in Zwolle. De verwachte doorbraak van de elektrische auto verandert dat vak ingrijpend. Autobrancheorganisatie Bovag stelt dat het aantal automonteurs, nu ruim 30.000, sterk zal slinken. Elektroauto's hebben nu eenmaal geen koppakking of distributieriem. Elektromotoren zijn onderhoudsarm. Werken aan Tesla's? Louwerse, Van den Heuvel en Van der Weerd trekken een vies gezicht. Daar valt niet aan te sleutelen.

De Bovag probeert auto-, motor- en truckbedrijven wakker te schudden. Uit toekomstscenario's blijkt dat er in de werkplaats rond 2030 veel minder te verdienen is aan lucratieve diensten als olie bijvullen. Zelfs als elektrisch aangedreven hightech-auto's niet zo snel populair worden als de regering wil, dan nog krimpt de omzet van werkplaatsen. "Duidelijk is dat er minder monteurs nodig zijn", zegt woordvoerder Paul de Waal. "En dat er ándere monteurs nodig zijn."

Studenten van Deltion kunnen op verschillende manieren kennismaken met nieuwe technologie. Zo ontwikkelen ze in een wedstrijd de zuinigste dieselmotor. De technologie van de brandstofcel op waterstof, die elektrische voertuigen aandrijft, krijgt meer aandacht in de opleiding.

De overheid kan het beroepsonderwijs ruimte geven om er goed op in te spelen, zegt opleidingsmanager Anne-Hilde Feijth van Deltion. Nu moedigt de overheid enerzijds experimenten met vernieuwend vervoer aan. Maar dezelfde overheid bepaalt anderzijds dat vakdiploma's nog op klassieke autotechniek zijn gebaseerd en op de kennis en vaardigheden die daarbij horen. "Voor ons en onze partners is het zoeken naar ruimte om te vernieuwen", zegt Feijth.

De opkomst van elektrische auto's vraagt om technici met specifieke kennis, vaardigheden en interesses. "Straks slijten alleen de autobanden nog", schetst De Waal. "Iedereen in de branche is aan het omschakelen. Het gaat niet alleen om de elektrische aandrijving, maar ook om sensoren, kunstmatige intelligentie en datastromen. Dat alles heeft impact op monteurs. Neem de APK: auto's zullen zichzelf uitlezen, een diagnose stellen en zichzelf mogelijk repareren en keuren."

Fabrikanten trainen vaak alleen eigen medewerkers in onderhoud van batterijauto's. In Deltions werkplaats staat wel al een hybride auto om veilig te leren werken met hoge voltages. En sinds kort staat daar ook een elektrische crossmotor.

