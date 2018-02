Wat doe je als een boze gek vijfhonderd drones op de koning afstuurt?

"Het doet altijd pijn om je kindje kapot te zien gaan", zegt student Stefan Juffermans tegen de presentator van de Drone-clash in de Katwijkse Theaterhangar. Zojuist zag het publiek live en op schermen hoe zijn drone in de lucht aan flarden werd gebeukt door de tegenstander in een heuse arena. Even later is hij met zijn team van de TU Delft bezig om twee van de vier motoren te vervangen. Straks moet hij nog een keer. Zijn troef: een raketje met draad dat hij op de tegenstander afschiet om diens rotoren te laten vastlopen.

Buiten schijnt de zon, binnen in de donkere hal proberen teams uit binnen- en buitenland elkaar te tarten met raketten, vlammenwerpers en verstorende straling om het besturen onmogelijk te maken. Soms keert dat verstoren - jamming - zich tegen het team zelf, zoals bij Belgische student Christophe De Wagter die daar in de rij voor de snackkraam verslag van doet. "De frequentie van onze tegenstanders bleek dezelfde als die van ons. Dus vielen zowel hun drone als de onze tegen de grond toen we op de knop drukten."

'Dreigen met drones is kinderlijk eenvoudig.' © Phil Nijhuis

Bommen Deze competitie, een volle dag van op afstand gestuurd geweld, dient niet alleen ter vermaak. De TU Delft nam het initiatief samen met de Nationale Politie om de drone-wereld na te laten denken over het neerhalen van ongewenste varianten. Want de apparaatjes brengen niet alleen vertier, weet Dick Bouwhuis van het innovatiecentrum van de luchtmacht, die de dag bijwoont. "Dreigen met drones is kinderlijk eenvoudig. Neem spioneren, je vliegt er makkelijk mee over een hek. Of stel dat je wilt inbreken in het wifi-netwerk van een gebouw dat je fysiek niet in kunt komen. Land met een drone op het dak met een computer erin, en het kan ineens wél." Bommen kunnen er ook onder, zoals IS in Syrië bewees. Iedereen kan ze kopen, vervolgt hij. "Voor 1500 euro heb je al een zeer geavanceerde, zonder vergunning." Dan moet Bouwman terug naar de arena voor een nieuwe wedstrijd, waar hij vandaag als jurylid optreedt. Ter voorbereiding laat het team van De Wagter daar zijn vlammenwerper warmdraaien met een vlam van anderhalve meter. 'De politie kan één drone wel uit de lucht halen met een schietnet, maar wat als iemand er zestig tegelijk afstuurt op de koning die een toespraak houdt?' Bert van der Vecht Het publiek vandaag is overwegend man. Als er even geen wedstrijd is, stuurt het de apparaatjes zelf door lichtgevende ringen in de lucht, omhuld door mist uit een rookkanon. Anderen slenteren langs kraampjes met antidronemaatregelen. Ook politiecommissaris Mark Wiebes, werkzaam bij het innovatiecentrum van de Nationale Politie, is in dat laatste geïnteresseerd. "Stel, zo'n apparaat vliegt over een menigte, of boven een politicus. Om die uit te schakelen mag de politie de besturing niet platleggen met interfererende straling - andere apparaten in de buurt kunnen dan ook uitvallen. Dan kan het handiger zijn om ze uit de lucht te schieten met een net." Daarvoor beschikt de politie over een klein kanon in de vorm van een grote zaklantaarn, waarmee agenten een vangnet tot ongeveer vijftien meter ver kunnen schieten. Bezoeker Bert van der Vecht (60) is er niet helemaal gerust op. "De politie kan één drone wel uit de lucht halen met zo'n schietnet, maar wat als iemand met kwade plannen er zestig tegelijk afstuurt op de koning die een toespraak houdt? Of vijfhonderd?"