Wat de spin zoal verorbert

Spinnen zijn nu eenmaal uitzonderlijk succesvolle dieren. Ze hebben zich aan alle omstandigheden aangepast: ze zijn te vinden in woestijnen, bossen, graslanden en zelfs op de toendra. Bijna zonder uitzondering zijn het carnivoren, maar probeer maar eens te berekenen hoeveel ze gezamenlijk eten.

Rest nog de belangwekkende vraag hoeveel spinnen wij mensen nou opeten, per ongeluk in onze slaap

Dat deden de twee wetenschappers door eerst maar eens te schatten hoeveel alle spinnen wegen. Antwoord: ongeveer 25 miljoen ton. Dan volgt een rekensom: een spinnetje eet dagelijks zo'n tien procent van zijn eigen lichaamsgewicht (tenzij het een woestijnspinnetje is; die leven wat spartaanser dan hun soortgenoten, maar dat terzijde). Die inschatting combineerde het duo met informatie van wetenschappers die al eens geteld hadden hoeveel insecten spinnen daadwerkelijk eten.

Waarom we dat zouden willen weten? De bioloog en ecoloog hopen op meer begrip voor het belang van spinnen in de gehele voedselketen op aarde. Zo ontdoen ze ons van vliegen en andere vervelende insecten die anders welig zouden tieren.

Rest nog de belangwekkende vraag hoeveel spinnen wij mensen nou opeten, per ongeluk in onze slaap. Acht in een mensenleven, volgens de folklore. Klinkt griezelig, doet het altijd goed op feestjes maar is niet waar. Het verhaal stamt, naar het schijnt, uit het boekje 'Insect fact and folklore' uit 1954.

