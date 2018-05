Wat de overheid ook zegt, India vertrouwt roepie-muntjes voor geen cent

Oorzaak is de grote variëteit aan munten. Er zijn wel veertien versies in omloop, inclusief eentje ter gelegenheid van Yoga Dag, en dat veroorzaakt verwarring.

Nepnieuws over valse munten is op sociale media viraal gegaan en er circuleren tips die zouden helpen om valse van echte te onderscheiden. Volgens The Wall Street Journal stormden woedende winkeliers in de stad Kanpur een bank in die weigerde de munten te accepteren.

De Indiase centrale bank verzond honderden miljoenen sms'jes, in dertien talen, om te verzekeren dat alle varianten geldig zijn: "Accepteer ze zonder vrees." Maar er blijft verwarring.

Op sommige plaatsen worden de munten inmiddels niet meer gebruikt. Mensen hebben de hoop opgegeven dat ze nog achterhalen welke echt zijn en welke niet.