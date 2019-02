Wat de mijnbouw kan leren van Nederlandse dijken

Nog altijd zoeken een paar honderd hulpverleners naar lichamen in de modderzee bij de Braziliaanse plaats Brumadinho. Een gigantische berg afval van een ijzerertsmijn begon daar op 25 januari te schuiven na een damdoorbraak. Tragische tussenstand: 169 doden, 141 vermisten. Afgelopen vrijdag zijn acht werknemers van de mijnbouwer gearresteerd. Ze zouden hebben geweten dat de stortplaats voor het mijnafval, en de zelf aangelegde dam die alles op z’n plek moest houden, instabiel waren.

Precies een jaar voor de ramp, eind januari 2018, bezocht een tiental Nederlandse bedrijven deze rampregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. Om mee te denken over de vraag hoe dit soort rampen te voorkomen zijn. Een Braziliaanse mijndam en een Nederlandse dijk hebben namelijk een aantal overeenkomsten.

De Nederlandse delegatie bezocht de Mina do Pico-mijn van Vale, zo’n vijftig kilometer van Brumadinho. Ze hoorden mooie verhalen over de vele investeringen die Vale had gedaan om de dumpplaatsen veiliger te maken. Over de sensoren in de dammen die onraad moesten signaleren. “Met enkele vragen prikten we erdoorheen. Op mijnbouwgebied zijn wij leken, maar als civiele ingenieurs zagen we dat zaken niet op orde waren.”

Vlak na de ramp gingen zijn gedachten onmiddellijk terug naar wat hij had gezien en gehoord bij Vale. Slob werkte toen bij advies- en ingenieursbureau Witteveen & Bos en is nu eigenaar van Cohere Consultants uit Amersfoort. “De omstandigheden van een dam kunnen dagelijks veranderen en vooral de toestroom van water kan funest zijn. Zonder goed veiligheidsplan ben je nergens. Inspecties zijn dan vooral cosmetisch, voor de boekhouding”, zegt hij.

De Nederlandse specialisten op het gebied van waterwerken, infrastructuur en baggeren bezochten ook mijnbouwer Vale, verantwoordelijk voor de ramp in Brumadinho. En tijdens dat bezoek plaatsten ze hun vraagtekens bij de veiligheidsprocedures van het bedrijf. Vale verwees de afgelopen weken naar de vele inspecties die hadden plaatsgevonden, ook door een internationale inspectiedienst. “Maar als een internationale specialist verklaart dat je dam veilig is, maakt dat het risico niet kleiner”, zegt ingenieursgeoloog Siefko Slob.

Brumadinho was niet de eerste ramp van Vale. Een vergelijkbare modderlawine bij de plaats Mariana – negentien doden – werd in 2015 door president Dilma Rousseff de grootste Braziliaanse milieuramp ooit genoemd. Ook toen kwam zo’n stortplaats voor mijnafval in beweging. Brazilië kent honderden van dit soort dumpplaatsen, en vaak wonen er mensen in de omgeving.

Steeds hoger

Als de natte blubber is gestort, zakt het water weg en wordt de grond steviger. Er kan dan een nieuwe dam worden geplaatst: deels op eerste dam en deels op het afval. Al stapelend wordt de constructie steeds hoger. De dam bij Brumadinho was 86 meter hoog en 720 meter lang.

“De grootste bedreigende factor voor de dam is het waterniveau. Water heeft veel massa en duwt zanddeeltjes van elkaar af. Als de waterstand te hoog wordt, neemt de druk toe achter de dam. En als het water de eerste dam doordringt, kan een waterstroompje alles in beweging brengen.”

De damdoorbraak van Brumadinho begon ‘in de teen van de dam’, de onderste en voorste rand, zegt expert Ton Peters van Deltares, een technologisch instituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur dat ook in Brazilië op bezoek was. “De onderkant schuift eronderuit en dan valt de bovenkant erop.” Vervolgens stroomde 11,7 miljoen kubieke meter modder de vallei in. Over de kantoren van de mijnbouwer, een vakantieverblijf, een restaurant en de huizen heen.

Peters baseert zich op een eerste digitale analyse door Deltares van video-opnames van de dam voor en tijdens het bezwijken. Gekleurde stipjes geven precies aan waar de grond in Brumadinho begint te bewegen, beeldje na beeldje, totdat vrijwel alles rood kleurt: de massa is onhoudbaar geworden.

Het vloeibaar worden van grond kan ook gebeuren bij Nederlandse dijken. Peters: “Vlak daarvoor is de grond niet heel stabiel, maar ook niet instabiel. Een trigger kan dan voor een kettingreactie zorgen. Bij Brumadinho zijn ze aan het boren geweest, er stond een boorstelling op de dam. Het is gissen, maar dat kan alles in gang hebben gezet.”

‘Je moet niet alleen de dam, maar ook de geologie begrijpen’

Zo’n dam moet je continu in de gaten houden, zegt Slob. “Als het waterniveau in de dam stijgt en sensoren dat signaleren, kun je niet eerst een rapport schrijven en gaan vergaderen. Je moet meteen actie ondernemen, bijvoorbeeld door water weg te pompen. Het liefst controleer je de situatie live via een internetverbinding. En als er een rood lampje brandt, zal een mens het alarm in werking moeten stellen. Die menselijke factor speelt een grote rol.” Durft een werknemer op zo’n moment de mijn stil te leggen en een dorp te evacueren? Of zegt hij dat het lampje al vaker loos alarm gaf?

Veel mijndammen zijn al decennia oud, de doorgebroken dam van Brumadinho is in de jaren zeventig gebouwd. “Het is een erfenis uit het verleden. Veel van onze dijken zijn ook niet ontworpen, maar door boeren gemaakt in de Middeleeuwen. Je kunt niets veranderen aan het ontwerp. Dan is goed monitoren het beste alternatief.”