Wat betekent de Deliveroo-uitspraak voor het bezorgbedrijf?

Wat betekent deze uitspraak voor de koeriers?

Lees verder na de advertentie

Enorm veel. Volgens de rechter zijn de koeriers altijd al werknemers geweest. Ook toen bezorgdienst Deliveroo besloot de tijdelijke contracten om te zetten in zzp-constructies. Dat betekent dat ze, met terugwerkende kracht, recht hebben op vakantiedagen, vakantiegeld, pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Worden ze ontslagen, dan mogen ze ook een WW-uitkering aanvragen.

Dan de mitsen en maren. Deliveroo gaat in hoger beroep. Oordeelt het gerechtshof dat de koeriers toch echt ondernemers zijn, dan vervalt hun recht op vakantiedagen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tegelijkertijd genieten ze in dat geval meer vrijheid. Tikt Deliveroo ze bijvoorbeeld op de vingers, omdat ze de regen niet in willen om het zoveelste bakje spaghetti te bezorgen, dan kunnen ze de berisping consequentieloos negeren. Maar tot de uitspraak van het gerechtshof geldt het vonnis van de Amsterdamse kantonrechter.

Hoe het hof uiteindelijk zal oordelen, is niet te voorspellen. Krap een half jaar geleden noemde een Amsterdamse kantonrechter Deliveroo-koerier Sytze Ferwerda namelijk nog zelfstandig ondernemer. Volgens die rechter had Deliveroo geen behoorlijke vinger in de pap bij zijn werkzaamheden. En daar gaat het om: hoeveel gezag oefent een bedrijf uit op de zelfstandige met wie het werkt? Kan de ondernemer niet zelf zijn tijd indelen, mag hij geen opdrachten weigeren of een andere zzp’er zijn klussen laten uitvoeren, dan kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid.

Maar wanneer overschrijdt een bedrijf de grens en gedraagt het zich te veel als werkgever? En is een zelfstandige ict’er die vanwege zijn expertise een jaar lang is ingehuurd om een complexe klus te klaren ook een nepondernemer? Met een uitgebreid document vol indicatoren waaraan dit soort casussen kunnen worden getoetst, hoopte het ministerie van sociale zaken afgelopen november meer duidelijkheid te bieden. Maar nog steeds zeggen experts: er is geen peil op te trekken.