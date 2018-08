Was heel Amerika maar als Walpole, New Hampshire, dan hadden we al die problemen niet

Dat het dozijn al wat oudere mannen - en één vrouw - dat die ochtend naar Cheney Hill Road in Walpole, New Hampshire is gekomen om een huis te bouwen, het vak nog steeds in de vingers heeft. Dat degene die op de nok gaat staan om met een grote hamer de daar bij elkaar komende spanten precies goed te kloppen, links, rechts, niet voor onze ogen doodvalt op de betonnen fundering.

En het gaat zoals de bedoeling was, bijna.

De bouwers lopen door elkaar, dirigeren balken die een kraan omlaag laat zakken, slaan vierkante plankjes en ronde deuvels in gaten die wonderbaarlijk mooi op één lijn komen te liggen, met een minimum aan overleg. Een doodenkele keer maar moet Tom even komen. Een of twee halen met zijn beitel en een balk die met geen mogelijkheid op zijn plaats wilde vallen, voegt zich.

En als de man daar op de nok zijn klopwerk heeft gedaan, wiegt hij ook nog maar even flink met zijn heupen, om te zien of het timber frame, het houtskelet, echt wel stevig staat. Het is dan kwart voor tien. Tijd om een dennentak op de hoogste hoek te spijkeren, en dan bier.

Terwijl op de tijdelijke vloer van de eerste verdieping grijze hoofden met bij elkaar een paar eeuwen ervaring erin herinneringen ophalen, doen familie, vrienden en buurtbewoners zich tegoed aan donuts, sandwiches en een pittige bonenschotel, de klassieke ingrediënten van een buurtfeest. Kate en Chris Northcott worden gefeliciteerd met hun nieuwe woning. Als die afgebouwd is, vertellen ze, krijgen hun twee jonge zoons de hele bovenverdieping, om mee te doen wat ze willen. Alleen de brandweerpaal waarmee ze naar de woonkamer dachten te komen, is voorlopig afgewezen.

Componist en zijn muzikanten

De kijkers roemen de manier waarop alles op zijn plaats viel. Tom is de componist, zegt een van hen, de timber framers de muzikanten. Tom is Kates vader, een huis voor haar bouwen is altijd zijn wens geweest.

De bouwers gaven hun vakmanschap ook graag weg, en niet voor het eerst. Ze hebben samen bij een bouwbedrijf in de buurt gewerkt en ze zijn ook buren. Want aan Pratt Road in Alstead bouwden ze om de beurt voor een van hen een huis. En eens in het jaar gooiden ze het bedrijf dicht en gaven voor veel geld aan mensen uit het hele land een workshop in het maken van een houtskelet - waarvan het resultaat dan weer een huis was voor iemand die het goed kon gebruiken. Net als nu.

Eigenlijk was dat het waar iedereen naar kwam kijken en van kwam genieten: die saamhorigheid. "Als heel Amerika zo was", zegt iemand, "dan hadden we al die problemen niet."

