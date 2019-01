Was er sprake van uitlokking in de zaak tegen zes terreurverdachten?

Het Openbaar Ministerie herhaalde het vanmiddag nog maar eens tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen zes terreurverdachten: Nederland is een grootschalige aanslag met mogelijk tientallen doden bespaard gebleven. De verdachten die vastzitten, hadden volgens justitie vergevorderde plannen toe te slaan op een evenement. Maar, voegde de officier van justitie daaraan toe: vanwege de infiltratieactie van politie en justitie is zo’n aanslag nooit echt dichtbij geweest.

De infiltratie begon snel nadat de geheime dienst AIVD het OM tipte dat hoofdverdachte Hardi N. (34) plannen maakte voor een terreurdaad. Er werd contact met hem gelegd om hulp aan te bieden. Daar ging hij op in. In verschillende ontmoetingen die volgden sprak N. over zijn plannen. Hij en zijn kompanen hadden naar festivals gezocht als doelwit. Ze hadden het idee opgevat om in een andere stad een autobom te laten ontploffen, en vrijwel tegelijkertijd een festival binnen te vallen, uitgerust met kalasjnikovs, bomgordels en handvuurwapens. Het doel: zoveel mogelijk slachtoffers maken en zelf martelaar worden.

Wat de verdachten niet wisten was dat de man die hen wapens en grondstoffen voor een bom leverde, daadwerkelijk de politie-infiltrant was. De wapens en de 100 kilo kunstmest waren onklaar gemaakt. Uiteindelijk werden vijf verdachten afgelopen september opgepakt in een vakantiehuisje in Weert, waar zij aan het trainen waren om met de wapens om te leren gaan. Omdat één van hen, Wail el A. (21), tijdens zijn aanhouding op agenten probeerde te schieten met het onklaar gemaakte wapen, wordt hem ook poging tot moord ten laste gelegd.

Beelden Op de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen de terreurverdachten vandaag in Rotterdam, werd duidelijk dat die infiltratie het heikele punt wordt in deze zaak. Volgens de advocaten van de verdachten heeft justitie door contact te leggen met N., hulp aan te bieden en zelfs daadwerkelijk wapens te leveren, de verdachten uitgelokt over te gaan tot daden die ze anders niet begaan zouden hebben. De officier van justitie zei met grote stelligheid dat er geen sprake is geweest van uitlokking. Het was N. die met een plan kwam en hij was het die om wapens vroeg. Tijdens de inhoudelijke behandeling - nog niet bekend wanneer - wil het OM beelden tonen die dat zouden onderbouwen. Hoofdverdachte N. was niet aanwezig in de rechtszaal, drie van zijn medeverdachten wel. Zij zeiden niet veel tijdens de zitting, behalve dat ze naar huis willen. Ook in verhoren houden alle zes tot nu toe hun mond. Volgens hun advocaten zal dat zo blijven tot het volledige onderzoeksdossier klaar is. Een zevende verdachte is op vrije voeten. Hij lijkt geen actieve rol te hebben gehad in de groep, justitie heeft nog niet besloten of hij überhaupt vervolgd wordt.

