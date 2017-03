Was de vermeende afluisteropdracht schandalig of berustte die op serieuze verdenkingen?

De Amerikaanse politiek kon alle kanten op met de tweets die de president zaterdagochtend de wereld in begon te sturen. "Verschrikkelijk. Net uitgevonden dat Obama mijn 'lijnen heeft laten aftappen' in Trump Tower, net voor de overwinning." En: "Hoe laag is President Obama gezonken om mijn telefoons af te tappen tijdens het heel heilige verkiezingsproces. Dit is Nixon/Watergate. Slechte (of zieke) vent!"

Vandaag liet Trump er een oproep aan het Congres op volgen, Obama's rol in de aanloop naar de verkiezingen te onderzoeken. Dat zou dan opgenomen moeten worden in het onderzoek dat het al doet naar de vraag wat Trump wist van de Russische steun die hij tijdens de campagne kreeg doormiddel van hacks.

Aandacht afleiden

Anonieme bronnen in het Witte Huis berichten over nooit eerder geziene woede.

Trump stuurt vaker opzienbarende boodschappen rond wanneer hij negatief in het nieuws is. Zijn tweets zouden een poging kunnen zijn om de aandacht af te leiden van de aanhoudende berichten rond de Rusland-connectie. Anonieme bronnen in het Witte Huis berichten over nooit eerder geziene woede toen, nog maar een dag na zijn goed ontvangen rede tot het Congres, minister van justitie Jeff Sessions negatief in het nieuws kwam. Die had onder ede contacten met de Russische ambassadeur verzwegen.

Volgens die theorie zou de president het verschijnen hebben aangegrepen van een artikel op de rechtse website Breitbart. Dat betoogde dat Obama al maanden bezig is Trumps presidentschap te ondermijnen. Het citeerde oudere Britse media-berichten over verzoeken van de regering-Obama aan een speciale rechtbank voor de inlichtingendiensten om dataverkeer van een computer in Trump Tower af te mogen luisteren. Zulke verzoeken worden gedaan als er een verdenking is dat een Amerikaan spioneert voor een buitenlandse mogendheid. De verdenking zou overigens niet naar Trump zelf zijn uitgegaan, maar naar zijn omgeving.

Wie gaf de opdracht? Amerikaanse media met goede contacten met de inlichtingendiensten hebben daar echter nooit bevestiging van kunnen krijgen. En bovendien ligt de beslissing tot afluisteren in zulke gevallen, en ook als het om gewoon politie-onderzoek gaat, bij de rechter. Een woordvoerder van Obama kon dan ook makkelijk ontkennen dat de voormalige president ooit een afluister-opdracht had gegeven. Het hoofd van de inlichtingendiensten onder Obama, James Clapper, ging verder door te zeggen dat er "geen afluister-activiteit was tegen de verkozen president, tegen de kandidaat of zijn campagne". Evenmin werd volgens hem Trump Tower afgeluisterd. Het is ook mogelijk dat Trump uit andere bron op de hoogte is van activiteit van de inlichtingendiensten rond zijn campagne. Uiteindelijk heeft hij als president toegang tot alle staatsgeheimen. Maar als dat zo is, belooft het voor hem niet veel goeds. Het zou betekenen dat aan de inlichtingen-rechtbank serieuze verdenkingen zijn voorgelegd van onfrisse contacten vanuit Trump Tower met buitenlandse mogendheden. Een onderzoek daarnaar, door inlichtingendiensten, justitie of door commissies van het Congres, kan hij niet niet zo maar stopzetten. 'Het grootste schandaal sinds Watergate' Juist onder Republikeinen werd daarom met een mengeling van onbegrip en ongerustheid op zijn tweets gereageerd. Volgens senator Lindsey Graham is Obama's handelen, als de beschuldiging waar is en illegaal blijkt te zijn geweest, 'het grootste schandaal sinds Watergate'. Maar de mogelijkheid dat er een legale afluister-opdracht was verkregen maakte hem 'erg bezorgd'.

