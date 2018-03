Was Berend Botje eigenlijk een Drentse edelman die voor Rusland streed?

Tot die conclusie komt Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef een biografie over Louis van Heiden en opende vrijdag een expositie in het Noordelijk Scheepvaartmuseum over de edelman.

Lees verder na de advertentie

Van Heiden vlucht tijdens de Franse Revolutie naar Rusland en klimt daar op tot admiraal. In 1827 verslaat hij de Turken bij Navarino: een beslissende slag die leidt tot de onafhankelijkheid van Griekenland. "Daar is Van Heiden wereldberoemd", zegt Van Koningsbrugge. "Het curieuze is dat hij in Nederland vergeten is." De zeeman keert bij leven nog eenmaal terug naar zijn geboorteplaats. Van Koningsbrugge: "Hij is daar binnengehaald alsof hij de tsaar van Perzië was." Nu zou dat toch anders gaan, denkt hij. "Maar vroeger was het niet ongewoon dat je voor een andere mogendheid ging werken."

Een zeeman die voor één keer terugkomt in Zuidlaren: het klinkt inderdaad als Berend Botje

Een zeeman die voor één keer terugkomt in Zuidlaren: het klinkt inderdaad als Berend Botje. Maar er wordt toch echt gezongen over Amerika, niet Rusland. Hoe zit dat? "Ik heb een hele tijd gepuzzeld", zegt Van Koningsbrugge. "Zijn zoon, die dezelfde naam heeft, is wél naar Amerika geweest. Stel, je bent een eenvoudige Drent in de negentiende eeuw, en je hebt geen Google om even op te zoeken wie junior en wie senior is, dan kunnen zomaar twee levensverhalen worden samengevoegd."