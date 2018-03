Warme kruisbroodjes voor op de paastafel

Het gaat hier inderdaad om zeer vooroorlogse prijzen: dit was de roep van straatventers die in de 18de eeuw in Londen de feestbroodjes voor de Paastijd verkochten, zo vertelt ons de 'Poor Robin's Almanack' van 1733. De hot cross buns zijn een nog altijd voortdurende traditie waar veel over te vertellen valt. Maar zelfs een van de eenvoudigste recepten ervoor past maar net in deze rubriek.

Voor 12 stuks

Voor het deeg:

450 gr. tarwebloem

10 gr. droge gist

50 gr. lichtbruine basterdsuiker

4 gr. koek- of speculaaskruiden

8 gr. zout

1,5 dl volle melk, lauwwarm

0,5 dl water, lauwwarm

1 ei, losgeklopt

50 gr. boter, gesmolten

100 gr. rozijnen en/of 'mixed peel'

Voor het kruis en de afwerking:

scheutje zonnebloemolie

60 gr. bloem

0,4-0,5 dl water

3 el abrikozenjam

Meng de droge ingrediënten voor het deeg (behalve de rozijnen en/of mixed peel) in een kom. Roer/mix er de vochtige ingrediënten door en kneed het (met de hand of met de deeghaak van de keukenmachine) in 10-15 minuten tot een soepel deeg. Kneed er vervolgens de rozijnen en/of mixed peel door. Laat de deegbal in een afgedekte, licht met zonnebloemolie ingevette kom, een uurtje rijzen of tot het deeg in volume verdubbeld is. Sla het deeg terug, verdeel het in 12 gelijke stukken en vorm die tot bolletjes. Leg ze met een paar centimeter tussenruimte op een met bakpapier beklede bakplaat. Dek de plaat af met een vochtige theedoek en laat de bolletjes weer een uurtje rijzen, of tot ze in volume zijn verdubbeld.

Maak een papje van bloem en water. Begin met 0,4 dl water, en voeg alleen indien nodig meer toe. Doe het papje in een spuitzak. Verhit de oven tot 200º C.

Kerf met een scherp mes in ieder broodje een kruis en spuit het bloempapje daarin, zodat je een duidelijk kruis op het broodje krijgt. Zet de bakplaat in de oven en bak de hot cross buns in 12-15 minuten gaar.

Verwarm intussen de abrikozenjam met een klein scheutje water in een pannetje, zeef er de stukjes abrikoos uit. Kwast de hot cross buns onmiddellijk nadat ze uit de oven komen in met dit abrikozenstroopje, zodat ze een wat plakkerig laagje op de bovenkant krijgen. Serveer de hot cross buns, liefst terwijl ze nog warm zijn, met lekker veel roomboter.

