Warmbiers reis naar Noord-Korea draaide om drank en plezier

Warmbiers verhaal is maandag tragisch geëindigd, met de dood van de 22-jarige. Hij was inmiddels weer in de Verenigde Staten, nadat Noord-Korea hem had teruggestuurd. Warmbier was daar begin vorig jaar gearresteerd vanwege het stelen van een propaganda-poster uit lobby van een hotel. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid en vorige week onverwacht teruggestuurd.

De student kon bij terugkeer in de Verenigde Staten niet praten of reageren op prikkels. Volgens Noord-Korea was hij in een coma terechtgekomen, na besmetting met botulisme en een verkeerde reactie op een slaappil. Maar Amerikaanse dokters die hem onderzochten konden hier niets van terugvinden. Zij gaan ervan uit dat Warmbier hartproblemen heeft gekregen door ernstig zuurstofgebrek. Hoe dat is ontstaan, kunnen zij niet zeggen.

Warmbiers tragische verhaal begint als een klucht, zo blijkt uit een reconstructie door persbureau AP. Dat sprak met andere reizigers die meegingen op trips vanuit China, georganiseerd door reisbureau Young Pioneer Tours. Slogan van het bureau: 'Goedkope reizen naar bestemmingen waarvan je moeder wilde dat je er niet heen zou gaan'. Het beeld dat oprijst uit het verhaal: veel drank, studentikoze grappen en confrontaties met grenswachten en andere autoriteiten.

Young Pioneer is opgericht door de Brit Gareth Johson. Hij komt uit de verhalen naar voren als de grootste drinker van de hele reis, die af en toe nauwelijks meer op zijn benen kon staan en zich amper verstaanbaar kon maken tegenover douaniers en agenten - ook al was hij de reisleider.

Paspoort verstopt

Bij een andere reis stapte Johnson dronken van een rijdende trein. Hij moest daarna verzorgd worden in een ziekenhuis. Andere reizigers herinneren zich dat de oprichter overdag in bed bleef liggen om bij te komen van nachtelijke drinkgelagen. Ook was er een incident aan de grens toen een van de reizigers, met hulp van een gids van Young Pioneer, voor de grap het paspoort van haar man had verstopt.

Noord-Korea is een van de meest onvrije landen ter wereld, waar ook voor toeristen iedere stap buiten het gebaande pad tot grote problemen kan leiden. Reizen in de communistische dictatuur worden altijd strak begeleid door lokale gidsen.

Johnson zelf ziet de lol wel in van zijn onorthodoxe aanpak. "Gelukkig had ik mijn wodka-overjas aan", zegt hij in een podcast over een incident in het Oost-Europese, niet internationaal erkende staatje Transnistrië, waarheen Young Pioneer ook reizen organiseert. "Ik zou eigenlijk niet zoveel verhalen moeten hebben over gearresteerd of beroofd worden, maar ik heb er een hoop."

Het was zo relaxed dat ik het moeilijk serieus kon nemen Christopher Barbara

Christopher Barbara, een juridisch consultant die in 2009 meeging met een reis van YP, bleef achter met gemengde gevoelens. "Het was zo relaxed dat ik het moeilijk serieus kon nemen. De manier waarop Young Pioneer de trip regelde gaf me het gevoel dat lol trappen de prioriteit was, niet veiligheid."

Fred Warmbier, Otto's vader, hekelde vorige week tijdens een emotionele persconferentie de 'gladde advertenties' van reisbureaus die stellen: 'Geen enkele Amerikaan wordt ooit gearresteerd tijdens onze trips'. Young Pioneer heeft inmiddels besloten geen Amerikanen meer mee te nemen naar Noord-Korea, omdat het risico voor hen 'te hoog' zou zijn. De reizen zelf gaan door.

