Wapenlobby sleept Florida voor de rechter om aanscherpen wapenwet

De maatregelen in Florida moeten schietpartijen met dodelijke afloop zoals die drie weken geleden op een middelbare school in Parkland helpen voorkomen. Op die school richtte een 19-jarige oud-leerling een bloedbad aan met een semi-automatisch vuurwapen. Zeventien mensen kwamen om.

Door de maatregelen die gouverneur Scott doorvoert gaat de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen omhoog van 18 naar 21 jaar. Er komt in Florida een verplichte wachttijd van drie dagen voor een vuurwapen mag worden aangeschaft. In die periode wordt de achtergrond van de koper gecheckt.

Ook mag voortaan een beperkt aantal schoolmedewerkers wapens dragen. Een omstreden maatregel, waar ook president Donald Trump onlangs steun aan gaf. Volgens critici zorgt het bewapenen van schoolpersoneel alleen maar voor een hoger risico op vuurwapengeweld.

Het parlement van Florida stemde woensdag al in met de wet, waar aanvankelijk terughoudend op werd gereageerd door de regering van de staat. Daarin zetelen veel Republikeinen die op hand zijn van de wapenlobbyorganisatie NRA.

Maar onder de grote druk die ontstond uit de felle campagne die nabestaanden van de slachtoffers in Parkland en leerlingen die de schietpartij overleefden voerden voor een strengere wapenwet, ging het parlement toch overstag. Al werd de eis van de actievoerders om semi-automatische vuurwapens zoals de schutter in Parkland die gebruikte helemaal te verbieden niet ingewilligd.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Voorbeeld

De Republikeinse gouverneur Scott zei na de wet te hebben ondertekend dat de strengere wapenwetten in zijn staat ‘onze individuele rechten balanceert met de noodzaak voor publieke veiligheid’. “Het is een voorbeeld voor het hele land dat de overheid snel kan bewegen”, voegde de gouverneur daar, omringd door mensen die betrokken waren bij de gebeurtenissen in Parkland, aan toe, verwijzend naar de landelijke discussie die sinds de schietpartij is ontstaan over beperkingen op wapenbezit.

De wapenlobbyorganisatie NRA daagde de staat Florida uren na de ondertekening van de nieuwe wetten voor de rechter. Volgens de NRA is het opschroeven van de minimumleeftijd om wapens aan te schaffen in strijd met het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat het recht van Amerikanen om wapens te bezitten en te dragen niet beperkt mag worden. Volgens de belangenorganisatie worden ‘wapenbezitters die zich aan de wet houden gestraft voor de criminele daden van een verward individu’.

In een verklaring stelt de NRA zaterdag dat om verschrikkingen als die in Parkland te voorkomen, gekeken moet worden naar 'oplossingen die wapens uit handen van hen houden die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen, waarbij de rechten van gezagsgetrouwe Amerikanen worden beschermd'.

Lees ook: Zijn dit kleine roestplekjes op de wapenliefde van Amerika?