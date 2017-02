Wapenhandel op hoogste punt sinds Koude Oorlog

De handel in wapens bereikte de grootste omvang in een vijfjarige periode sinds het einde van de Koude Oorlog, aldus het onderzoeksbureau. Het Sipri in Stockholm geldt algemeen als een onafhankelijk en betrouwbaar instituut.



De groeiende wapenhandel werd gestuwd door vraag uit landen in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten. De vijf grootste exporteurs in de jaren 2012-2016 waren de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland. Gezamenlijk namen zij 74 procent van de verkopen voor hun rekening.



India was de afgelopen vijf jaar de belangrijkste klant, met 13 procent van de wereldwijde wapenimport. Een stijging van 43 procent in vergelijking met de vijf jaar ervoor. Daarop volgt Saudi-Arabië, die zijn import onder meer door de militaire interventie in Jemen zag stijgen met 212 procent, zo meldt The Guardian. Het land leunde bij de aanschaf van de wapens zwaar op de Verenigde Staten, terwijl India zijn wapens voornamelijk van de Russen betrok.



In Europa daalde de import met 36 procent ten opzichte van de periode 2007-2011. Het instituut verwacht overigens dat de import van Europese landen de komende periode wel weer zal stijgen vanwege lopende orders die al in deze periode zijn gedaan. Het Sipri noemt daarbij specifiek de aankopen van gevechtsvliegtuigen.

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.