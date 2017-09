Wanneer zeg je goed als bijvoeglijk naamwoord, en wanneer goede?

Toch zijn de principes in een paar woorden verteld: je gebruikt 'goed' als het een zelfstandig zinsdeel is ('Dit is heel goed' of 'Goed gedaan!') en 'goede' als het bijvoeglijk gebruikt is ('het goede antwoord'). Maar nu komt het: als er iets speciaals aan de hand is, wordt de verbuiging in het laatste geval achterwege gelaten. Wanneer is er echter iets speciaals aan de hand?

Lees verder na de advertentie

Om te beginnen bij een enkelvoudig, onbepaald het-woord ('een goed verhaal,' 'goed bier'). Dit is een overblijfsel van oude naamvalsuitgangen. Ten tweede: als het bijvoeglijk naamwoord samen met het zelfstandig naamwoord een speciale betekenis heeft. Zo is 'een goed dichter' alleen goed als dichter (niet noodzakelijk anderszins) en 'waarnemend directeur' is in zijn geheel een functieomschrijving.

De verbuiging kan ook achterwege blijven bij liefkozende benamingen ('lief klein hotelletje') of om uitspraaktechnische redenen: bij sommige woorden kan het niet ('albino,' 'gouden') en soms vormen twee bijvoeglijke naamwoorden een eenheid ('het toegepast taalkundige onderzoek'). Dan heb je zelfs de neiging ze aan elkaar te schrijven. En soms klinkt het beter zonder verbuiging. Dan mag je kiezen. Je mag zeggen 'als landelijk docent-van-het-jaar' of 'als landelijke docent-van-het-jaar.'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.