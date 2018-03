Wanneer stop je als topsporter? 'Je komt sowieso in een identiteitscrisis'

Ireen Wüst schaatste haar laatste Olympische Spelen, Sven Kramer gaat voorlopig nog even door, al lijkt hij niet meer te kunnen heersen als voorheen. Record-international Wesley Sneijder kreeg van bondscoach Ronald Koeman te horen dat hij niet meer wordt opgeroepen voor het Nederlands voetbalelftal, waarna de middenvelder zijn afscheid aankondigde.

Het voedt de vraag: wanneer stop je als topsporter? Welke afweging maak je voordat je je passie vaarwel zegt? "Als topsporter moet je je ervan bewust zijn waar je je plezier uit haalt", vindt oud-hockeyster Minke Booij. Zij nam afscheid als international met de olympische titel van 2008 in Peking.

"Daarnaast moet je tijdens je carrière voortdurend nadenken over de vraag wat je erna wilt gaan doen. Er lonkt een zwart gat", waarschuwt oud-tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Zij had moeite om het juiste moment van afscheid te bepalen - als er al een juist moment kan zijn.

"Ik vind het nu nog steeds moeilijk om op de Olympische Spelen naar tafeltennis te kijken, omdat het zo veel prettige en minder prettige herinneringen in me naar boven brengt."

"Topsporters hebben verschillende motivaties", zegt Booij. "De één wil graag de beste zijn, de ander wil prijzen winnen en er zijn ook sporters die het levensritme lekker vinden; het fysiek bezig zijn, dagelijks trainen, het toeleven naar grote toernooien en in de schijnwerpers staan. Voor mij was de motivatie vooral om de beste te willen zijn."

Spiegels

Booij: "Als topsporter heb je spiegels nodig. Een topsporter kan zichzelf van alles wijsmaken. Ik heb daar voor de Olympische Spelen in Peking vaak over gesproken met Marc Lammers, de bondscoach, en een aantal mentale coaches. Marc zei een half jaar voor de Spelen: 'Minke, je moet echt nog een stap maken, anders gaan we niet bereiken wat we willen bereiken'.

"Hij gunde mij m'n rol. Ik wilde als spelbepaler en aanvoerder graag belangrijk zijn voor het team. Maar ik moest er echt alles voor doen. Het leven als topsporter vond ik niet per se leuk. Dat strakke stramien, ik werd er soms echt gek van. Ik verlangde voor mijn gevoel naar meer vrijheid, waarin ik op zoek ging naar 'normaal' werk en misschien aan kinderen zou beginnen.

"Ik wist dat de Spelen in Peking mijn laatste toernooi zou worden, maar ik had dat vooraf niet aangekondigd. Ik kan me echt storen aan een teamsporter die zegt: dit wordt mijn laatste EK of WK of Olympische Spelen. Het draait niet om jou, denk ik dan. Je maakt onderdeel uit van een team. Door de spotlights naar je toe te trekken, ondermijn je het teamproces."

Vriesekoop: "Ik denk dat veel topsporters hun beslissing om te stoppen uitstellen vanwege de angst voor het zwarte gat. Dat snap ik wel. Ik zou willen zeggen: zorg voor een overgangsfase aan het einde van een carrière of een studie naast je sport. Het geeft minder druk als je topsport met een studie combineert. Een studie verzet je zinnen en pint je ook niet vast op je identiteit als sporter."

Booij: "Als topsporter kom je na je actieve carrière sowieso in een identiteitscrisis terecht. Wie ben ik nog? Wat kan ik? Het heeft mij anderhalf jaar gekost om om te schakelen van fulltime topsporter naar een bestaan als werkende moeder. Dat was geen makkelijke tijd."