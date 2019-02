Wanneer komt de Stint 2.0?

Honderden onderstellen liggen opgestapeld in een loods op een industrieterrein in Putten. Vier wielen aan een chassis, nauwelijks nog te herkennen als Stint. In een kleinere hal zijn een paar mannen bezig om de elektrische voertuigen uit elkaar te halen. De accu’s en meeste andere onderdelen gaan eraf, de motor blijft. De kenmerkende plastic kuipen in zuurstokkleuren zijn eerder al verwijderd.

“We maken ze helemaal kaal. Op het chassis kunnen we hopelijk binnenkort de nieuwe versie bouwen”, vertelt directeur Edwin Renzen, terwijl een medewerker Stint-onderstellen naar binnen rijdt. “De geleasede Stints die ons eigendom zijn halen we op bij de kinderopvangorganisaties. Het de-assembleren gaat snel, we doen er zo’n vijftien per dag.”

Renzen noemde het gisteren “positief” dat er nieuwe regels zijn: “Politiek gaat vaak traag, zeker voor ondernemers, maar de minister heeft er vaart achter gezet. Een goed teken dat het probleem serieus wordt genomen. In de oude regeling was blijkbaar veel ruimte voor interpretatie, maar straks krijgen we van de Rijksdienst voor het wegverkeer een lijst met eisen die we kunnen afvinken.”

In een kritisch rapport in december schreef TNO dat de Stint onvoldoende veilig was en op zes punten tekortschoot. Het tijdelijke ‘toelatingskader’ dat de minister dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde is daarom aanzienlijk strenger. Voertuigen als de Stint, die vallen in de categorie bijzondere bromfietsen, mogen maximaal acht zitplaatsen hebben, met gordels. Er moet een extra rem op komen en de minister wil op termijn een rijbewijs-B verplicht stellen. Ook komt er meer toezicht bij fabrikanten.

Renzen (41) leidt Stintum, het ­bedrijf dat de Stint in 2012 op de markt bracht. Hij staat in de startblokken om de Stint 2.0 in productie te ­nemen, maar moest de afgelopen maanden wachten op het ministerie van infrastructuur. Dat haalde de elektrische bolderkar vorig jaar uit voorzorg van de weg na een tragisch ongeluk in Oss, waar vier kinderen om het leven kwamen bij een botsing tussen een stint en een trein.

Tien kinderen

Over het toestaan van maximaal acht in plaats van tien kinderen in de Stint heeft Renzen wel zijn twijfels. Voor hem is het de vraag of dat de verkeersveiligheid dient. “Het ministerie richt zich heel erg op voertuigveiligheid, maar er is ook de procesveiligheid van de kinderopvang”, zegt Renzen. “Die tien was destijds niet onze wens, maar de werkwijze van de kinderopvang. Als je twee kinderen meer kunt vervoeren dan hoef je misschien een rit minder te maken. Dat scheelt weer voertuigen op de weg, wat in principe veiliger is. Ik hoop dat de Tweede Kamer ook over dit punt wil nadenken.”

Ook bij het mogelijk verplichten van een rijbewijs-B zet hij vraagtekens. “Op zich is een rijbewijs goed, maar rijbewijs-B is bedoeld voor personenauto’s en die mogen niet op het fietspad. Het is een andere categorie dan waar de Stint in valt, de bijzondere bromfiets. Hoe ze dat willen doen is me nog niet helemaal helder.”

Vooruitlopend op de nieuwe eisen heeft het bedrijf al een aangepaste versie van de Stint ontwikkeld. “Alles wat we hebben kunnen vinden aan aanbevelingen hebben we overgenomen. Met deze nieuwe richtlijnen zit er serieus werk aan. We moeten onderdelen inkopen en er in totaal bijna drieduizend ombouwen.”

Renzen hoopt de klus na de zomervakantie klaar te hebben. “We weten dat voor de kinderopvang dit moment belangrijk is, dus daar gaan we ons hard voor inzetten. Alle voorbereidingen die we hadden kunnen treffen, hebben we getroffen.”