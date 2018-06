Wanneer is solliciteren écht anoniem?

Dat is zonde, vindt socioloog Gregor Walz, die voor antidiscriminatiebureau Radar onderzoek deed naar het fenomeen. “Anoniem solliciteren verdient een betere kans”, zegt hij. “Het wordt gezien als tijdelijk middel, maar het is beter om langer te testen en breder te kijken. Niet alleen naar de directe effecten, ook naar hoe de organisatie verandert. Of het gewoon wordt om cv’s anoniem te beoordelen. Het nieuwe normaal.”

Lees verder na de advertentie

Anoniem solliciteren verdient een betere kans. Het wordt gezien als tijdelijk middel, maar het is beter om langer te testen. socioloog Gregor Walz

Dat landen er vaak snel mee ophouden, komt doordat de resultaten niet onverdeeld positief zijn, zegt Walz. “Voor de ene groep sollicitanten werkt het wel, voor de ander niet. De resultaten zijn vaak niet eenduidig genoeg om te zeggen: we gaan ermee door.”

Een van die landen is Frankrijk, waar in 2010 en 2011 een experiment werd gedaan via de Franse versie van het UWV (de PES). Zo’n duizend bedrijven stemden toe om anonieme sollicitaties te ontvangen. Wat bleek? Vrouwen hadden er profijt van, maar migranten en mensen uit achterstandswijken werden juist minder vaak voor een gesprek uitgenodigd.

Op geslacht kun je waterdicht anonimiseren. Op afkomst is dat lastiger. socioloog Gregor Walz

“Dat onverwachte effect komt deels door het feit dat bedrijven zelf mochten beslissen of ze deelnamen aan het experiment”, zegt Marcel Coenders, hoofddocent culturele diversiteit aan de Universiteit Utrecht. “De bedrijven die mee wilden doen, hadden zelf al een actief beleid om meer kansen te bieden aan migranten. Een andere mogelijke verklaring is dat biculturele sollicitanten op basis van hun schooladres of talenkennis te identificeren waren.”

Een les die uit het Franse experiment getrokken kan worden, is dat het moeilijk blijkt om een sollicitatiebrief écht te anonimiseren, schrijft antidiscriminatiebureau Radar in een rapport over het effect van anoniem solliciteren. “Iemands etniciteit kan afgeleid worden uit de talen die hij beheerst of uit vrijwilligerswerk in de moskee”, zegt Walz. “Op geslacht kun je waterdicht anonimiseren. Op afkomst is dat lastiger.”