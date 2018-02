Wankel en 'vaag' bestand gaat van kracht in Oost-Ghouta

Doorgaans worden VN-resoluties over Syrië getorpedeerd door Moskou met een veto, maar deze resolutie hield dusdanig rekening met de Russische wensen en belangen, dat Rusland besloot in te stemmen.

Bij Russische en Syrische bombardementen kwamen in de laatste dagen kwamen minstens 500 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Jihadisten bestookten op hun beurt hoofdstad Damascus, waarbij er verschillende doden vielen. Zondag bleef het betrekkelijk rustig in Damascus en Oost-Ghouta: bij verschillende geweldsincidenten kwamen drie mensen om het leven.

Het bestand duurt dertig dagen en voorziet in noodhulp aan het gebied. Zwaargewonden en ernstig zieken kunnen worden geëvacueerd. De hulpkonvooien staan al gereed om Ghouta binnen te gaan, maar wachten nog op het groene licht van de Syrische regering. Het is echter niet bekend hoeveel mensen er precies in Oost-Ghouta zitten, laat staan hoeveel mensen hulp nodig hebben.

De resolutie is op verschillende punten vaag. Zo valt Al-Qaida buiten het bestand, zoals Syrië en Rusland hadden geëist.

Vaag De hoop is dat het regime deze keer echt noodhulp toestaat, want in het verleden werden hulpverleners vaak tegengehouden bij de checkpoints. Ook maakten jihadisten zich geregeld schuldig aan diefstal van hulpgoederen, en hielden zij burgers tegen die naar regeringsgebied wilden vluchten. Het is de vraag of het bestand standhoudt. De resolutie is op verschillende punten vaag. Zo valt Al-Qaida buiten het bestand, zoals Syrië en Rusland hadden geëist. Het is echter volstrekt onduidelijk waar Al-Qaida precies zit of wie bij wie hoort. De jihadisten dragen vaak geen onderscheidende kleren en ze bemannen vaak dezelfde checkpoints. De ene dag zijn de jihadisten vrienden, en de andere dag gaan ze met elkaar op de vuist. De onoverzichtelijke situatie in Oost-Ghouta en de aanwezigheid van Al-Qaida biedt de Russen en het Assad-regime de gelegenheid om door te gaan met de bombardementen. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken liet zondag weten dat ‘de terroristen geen respijt krijgen’ krijgen. En ook Iran, dat samen met Rusland en Assad tegen de soennitische jihadisten vecht, zegt dat de ‘schoonmaakoperatie’ gewoon doorgaat. De hoge Iraanse militair Mohamed al-Baqeri zei zondag dat de gebieden ‘die in handen zijn van de terroristen’ buiten het bestand vallen. Welke wijken dat precies waren, liet hij achterwege. Het Syrische leger trok ondanks de wapenstilstand zondag nieuwe wijken binnen. De wapenstilstand moet overigens niet alleen ingaan in Oost-Ghouta maar in heel Syrië.