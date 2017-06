Wanhopige Spaanse weigert haar eigen -ongewenst via Airbnb verhuurde- woning te verlaten

Nadat Pérez het pand in de overvolle toeristenwijk La Barceloneta een fikse opknapbeurt had gegeven, zocht zij een 'verantwoordelijke huurder', voordat zij op haar oude dag zelf het pand zou betrekken. "Dit huis is al drie generaties in de familie. Mijn vader is hier nog geboren", vertelt Pérez vol ongeloof in het door haarzelf bezette huis. De ideale kandidaat leek een Chileens-Russische zakenman die af en toe voor werk in Barcelona moest zijn. Althans, dit werd haar voorgespiegeld. Want kort nadat het contract was getekend hoorde Pérez via de buurt-tamtam dat hordes toeristen met rolkoffer en al het appartement in- en uitliepen.

Pérez nam een kijkje op Airbnb en vond al snel haar eigen appartement terug in schitterend uitgelichte foto's, dat werd aangeboden à 200 euro per nacht. Het kwartje viel. Want met dit soort prijzen was de huur van 950 euro per maand snel terugverdiend; de rest was pure winst voor de huurder. De 'zakenman' was ondertussen in geen velden of wegen te bekennen.

Klaar met het toerisme De illegale verhuur van appartementen aan toeristen is de Barcelonezen al langer een doorn in het oog. Het is een uitwas van de massa's bezoekers die delen van de stad als La Barceloneta soms compleet lijken over te nemen. De protesten tegen de toerist worden dan ook steeds grimmiger: op muren in de Catalaanse hoofdstad staan teksten als 'Tourist go home' of, nog minder beleefd, 'Fuck tourism'. Protesten toeristen worden steeds grimmiger: op muren staan teksten als 'Tourist go home' of 'Fuck tourism' Voor Pérez was een leus echter niet genoeg. Zij boekte woensdag zelf haar huis voor een nacht en verwisselde eenmaal binnen vakkundig de sloten. Pérez draait nu 'bezettingsdiensten' met vrienden en familie tot zij haar pand weer terugkrijgt. De eerste dagen wees zij toeristen die haar appartement hadden geboekt resoluut de deur. Airbnb verwijderde na massale media-aandacht het appartement van de site. Hoewel de gemeente met hoge boetes en een vergunningensysteem voor vakantieverhuur paal en perk probeert te stellen aan deze praktijken, is de realiteit weerbarstig. Nadat de zaak van Pérez aan het licht kwam, meldden zich meer gedupeerden die mogelijk slachtoffer zijn van een bende illegale verhuurders. Maar of de bezettingsactie van Pérez werkelijk een overwinning is, moet nog maar blijken. Wetgeving lijkt in deze zaak ook de huurder te beschermen. "Ik blijf gewoon zitten tot mijn advocaat meer weet", zegt Pérez beslist. Haar vastberadenheid is niet zo vreemd. Uit recent onderzoek blijkt dat Barcelonezen het toerisme in de stad als grootste zorg ervaren; ernstiger dan de werkloosheid.

