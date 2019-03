Wandelen in de Italiaanse bergen? Slippers verboden!

Wie straks op teenslippers een wandelingetje waagt in de Italiaanse toeristische regio Cinque Terre riskeert een boete die kan oplopen tot 2500 euro. Het lokale bestuur in de regio besloot dat het het dragen van slippers in het rotsachtige gebied straks verboden is. Stevige schoenen, liefst geschikt voor een bergwandeling, worden aanbevolen.

De Cinque Terre bestaat uit vijf schilderachtige dorpjes aan de Noord-Italiaanse kust. De plaatsjes zijn populair bij toeristen omdat ze zijn gebouwd op steile rotsen. De huisjes zijn bekend om hun zonnige kleuren, die fel afsteken tegen de azuurblauwe zee.

Een wandelpad verbindt de dorpjes, en precies daar zit het probleem. De route is moeilijk, met slecht begaanbare paadjes en steile rotsachtige trappen. Het dragen van goed schoeisel is hier op zijn plaats, maar menig toerist waagt de wandeling op een paar teenslippers. Dit tot frustrate van lokale hulpdiensten en het bestuur van het plaatselijke nationale park, dat is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Er moet namelijk steeds vaker een helikopter aan te pas komen om wandelaars met verwondingen aan voeten en benen uit het gebied te halen. "Mensen onderschatten de wandeling, toeristen denken dat ze vanaf de zee zo verder kunnen lopen, maar op het bergpad bevinden zich letterlijk valkuilen", zegt parkdirecteur Patrizio Scarpellini tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

Het park treft daarom maatregelen. Het komende toeristische seizoen zijn slippers op de rotsachtige paden verboden. Het verbod is een voorbode van de verwachte groei van het aantal toeristen naar de Cinque Terre. De plek is vooral geliefd onder cruisetoeristen die tijdelijk aanmeren in La Spezia.