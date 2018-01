Wandelen door de vrieskou in een jas met verwarming

Dankzij drie verwarmingselementen verdrijf je de kou, zegt Barry Ryan van 8K Flexwarm. Koukleumen kunnen zo ook op temperatuur blijven.

“Verwarming in een jas is niet helemaal nieuw. Het wordt bijvoorbeeld al gebruikt in motorkleding. Maar zo’n jack ziet er vaak niet zo trendy uit. Onze jacks wel. Bovendien kun je via een app op je smartphone regelen hoe warm je het wilt hebben, dat is bij andere verwarmde jassen niet mogelijk”, zegt Ryan.

Vanaf die app regel je dus - tot maximaal vijftig graden - de temperatuur. Net als bij de thermostaat in je huis. Je kunt ook de knoppen op het kledingstuk gebruiken.