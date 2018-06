Wanda wie? Chinese sponsors grijpen hun kans in de voetbalwereld

Op de digitale reclameborden langs de Russische voetbalvelden staat regelmatig alleen de naam Wanda. 'Wanda, Wanda, Wanda.' Wanda wie? Het is een vastgoed- en entertainmentbedrijf uit China dat flink in de sport heeft geïnvesteerd. Wen gerust aan die naam, want hun dure sponsorcontract loopt na Rusland nog drie WK's door.

In 2016 waren ze het eerste Chinese bedrijf dat hoofdsponsor werd van de Fifa. Ze hielpen de wereldvoetbalbond zich te herpakken na de corruptiecrisis die topman Sepp Blatter eind 2015 de kop kostte. Enkele grote bedrijven haakten in die periode af als sponsor, zoals technologieconcern Sony, vliegmaatschappij Emirates en autobandenfabrikant Continental.

Wanda is niet de enige Chinese sponsor van het WK in Rusland. Rondom de voetbalstadions kunnen supporters smartphones betasten van de Chinese producent Vivo of een Chinees yoghurtje nuttigen van Mengniu. Ook het Chinese technologieconcern Hisense betaalt miljoenen voor de aandacht van de voetbalsupporter. Door die Chinese opmars is veertig procent van de sponsorcontracten voor dit WK ondertekend in Azië.

Vanwege het corruptieschandaal noemden marketeers Fifa in 2015 een 'giftig merk'. Mogelijke sponsoren waren bang voor een negatieve associatie bij de kijker. Dat is nog niet helemaal voorbij. En voor wie het toch vergeten was, haalde Blatter zelf alle herinneringen naar boven door in Moskou te verschijnen.

Opbrengst gedaald Dat het de bond meer moeite kostte om voldoende sponsors te vinden voor het huidige WK, blijkt ook uit de inkomsten. Rondom de WK's van Duitsland (2006) en Brazilië (2014) groeiden die van 583 miljoen naar 1,6 miljard dollar. Nu is de opbrengst gedaald naar 1,45 miljard dollar, meldt internationaal onderzoeksbureau Nielsen in een rapport. Dat had nog minder kunnen zijn, maar volgens Nielsen hielp een nieuwe generatie sponsoren, waaronder de Chinezen, Fifa de storm te doorstaan. Maarten Halsema begrijpt die huiver van westerse bedrijven wel. Als directeur van communicatiebureau IvRM houdt hij zich bezig met reputaties en bedrijfscommunicatie. "Bedrijven zijn zich veel meer bewust geworden van hun kwetsbaarheid. Ze raken de regie over hun reputatie sneller kwijt. Voorheen hadden ze een doelgroep, nu veel meer een publiek. En dat publiek verwacht dat ze transparant zijn over hun maatschappelijke relevantie." Het kan snel misgaan. Als voorbeeld noemt Halsema een actie van Coca-Cola bij de Winterspelen in het Russische Sotsji. Fans konden online een zelfgekozen woord op een blikje cola zetten. De site accepteerde het woord 'Gay' niet en het woord 'Straight' wel. Door sociale media ging die kwestie razendsnel rond. Overigens zijn er ook bekende westerse merken die niet zonder de Fifa willen of kunnen. "Voor sportmerken zoals Adidas draait sponsoring niet zozeer om communicatie, maar om verkoop. De omzet van de shirtjes neemt door zo'n toernooi enorm toe. Het WK is cruciaal voor ze." Ook McDonald's, dat zich voor de groei nu vooral op China richt, is de Fifa trouw gebleven. De bedrijven volgen het beleid van de Chinese overheid en laten zich dus zien op het WK China vult het sponsorgat omdat het zelf grote voetbalambities heeft. Het wil op een dag het WK organiseren en heeft veel geld in de eigen competitie gestoken. Bijvoorbeeld door allerlei internationale spelers aan te kopen. De bedrijven volgen het beleid van de Chinese overheid en laten zich dus zien op het WK.