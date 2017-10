Walvisachtigen hebben joekels van hersenen en dat hangt samen met hun sociale gedrag

Als je de hersenomvang afzet tegen lichaamsgrootte, komt de mens bovenaan: hij heeft het grootste brein van het dierenrijk. Direct na de mens komt echter niet een mensaap, maar de dolfijn en de potvis. De zeezoogdieren hebben kanjers van breinen, veel groter dan die van gorilla of chimpansee, laat staan een dombo als de olifant. Waarom?

Omdat, zo was het vermoeden, een groot brein hen in staat stelt niet alleen zichzelf te kennen maar ook de ander, relaties aan te gaan met soortgenoten en samen te overleven. Voor dat vermoeden hebben Britse en Amerikaanse onderzoekers nu nieuw bewijs geleverd. In vakblad Nature laten ze zien hoe de grootte van het brein van negentig soorten walvissen samenhangt met de groepsgrootte waarin ze leven en de vormen van sociaal gedrag in die groepen.

De soorten die in grotere groepen leven hebben ook een groter brein

Levensgrote modellen van de hersenen van mensen (links) en potvissen (rechts). © EPA

Groep Er zijn zoogdieren die solitair leven, en soorten die leven in groepen van honderden dieren. Hoe groter de groep, hoe meer soortgenoten je moet kennen, hoe meer relaties je moet aangaan en hoe meer geheugen je nodig hebt om te onthouden wat je groepsgenoten in het verleden hebben uitgevreten. Dat zie je terug in het rekenwerk van de onderzoekers: de soorten die in grotere groepen leven hebben ook een groter brein. Maar die rechte lijn loopt niet eindeloos door. De grootste walvisbreinen vind je niet bij de soorten die in groepen van honderden leven. De grootste breinen zitten in de soorten met middelgrote groepen, maar die wel de meest complexe vormen van sociaal gedrag hebben ontwikkeld.

Sociaal brein Wetenschap heeft soms trekken van een open deur, zeker de evolutiebiologie, maar evident zijn deze bevindingen niet. De rekenpartij over negentig soorten walvisachtigen geeft nieuwe steun aan een theorie die enkele decennia geleden werd geponeerd, en die de ‘sociaal brein hypothese’ wordt genoemd. Die hypothese was het antwoord op een simpele vraag: waarom hebben sommige diersoorten zo’n groot brein gekregen? Walvisachtigen vergroten hun over­le­vings­kan­sen door voor elkaar op te komen Daar waren voordien allerlei verklaringen voor bedacht. In sommige daarvan was het omvangrijke brein niet meer dan een bijproduct van de embryonale ontwikkeling. Het brein zou groter zijn geworden omdat het in moeders lijf de ruimte kreeg en de juiste voeding. Dat zou bijvoorbeeld verklaren waarom fruit etende apen een groter brein hebben dan blad etende apen: fruit is rijkere voeding. Die op het oog logische verklaringen gaan echter voorbij aan de kosten van hersenen. Het brein is een duur apparaat. Bij de mens zijn de hersenen 2 procent van het lichaamsgewicht, maar ze nemen 20 procent van het energieverbruik voor hun rekening. Zo’n apparaat ontstaat niet zonder dat er een evolutionaire druk is; een groot brein moet in de loop van de evolutie voor diersoorten voldoende voordeel hebben opgeleverd om tot die dure investering te komen.