Walmart schikt buitenlandse corruptiezaken voor 282 miljoen

Winkelketen Walmart betaalt in twee schikkingen met de Amerikaanse overheid 282 miljoen dollar wegens corruptie in het buitenland. De zaak betreft dochterondernemingen van de Amerikaanse retailer in Mexico, Brazilië, China en India. Er werden onder meer steekpenningen betaald in ruil voor vergunningen. Het Amerikaanse hoofdkantoor heeft jarenlang laks gereageerd.

Lees verder na de advertentie

Walmart erkent de Amerikaanse wet tegen buitenlandse corruptiepraktijken te hebben overtreden. In de civiele zaak van de financiële toezichthouder SEC betaalt het bedrijf uit Bentonville, Arkansas, 144 miljoen dollar. In de strafzaak die door aanklagers in de staat Virginia was aangespannen, schikt Walmart voor 138 miljoen dollar.

Begin jaren negentig begon de Amerikaanse keten winkels te openen in het buitenland. Eerst in Mexico, vervolgens ook in Brazilië, China en India. In 2010 was het actief in veertien landen, met een internationale omzet van zo’n 100 miljard dollar. Walmart vond snelle expansie en lage kosten belangrijker dan de wet, zei de SEC. Al begin jaren 2000 kwamen de eerste waarschuwingen. De interne controledienst van de Chinese dochteronderneming van Walmart signaleerde ondeugdelijke betalingen aan Chinese overheidssfunctionarissen. Tot 2011 deed Walmart daar weinig mee. Een van de zwaktes in het anticorruptiebeleid was dat werknemers van Chinese staatsbedrijven door Walmart niet als overheidsfunctionaris werden beschouwd. Ook in India reageerde Walmart onvoldoende op de alarmbellen.

In Brazilië ging Walmart in zee met een bouwbedrijf dat een slechte ­reputatie had op het gebied van corruptie

Bureaucratische hobbels In Mexico nam de dochteronderneming van Walmart zogenoemde ges­tores in de hand: externe partners die de bureaucratische hobbels wegstrijken. Daarbij horen ook illegale betalingen aan Mexicaanse ambtenaren. De facturen van deze betalingen kregen een speciale code en omschrijvingen zoals ‘betalingen om boetes te voorkomen’. Lokale overheden kregen donaties als er een vergunning moest worden verleend. Hierbij ging het ook om auto’s of computers. In Brazilië ging Walmart in zee met een bouwbedrijf dat een slechte ­reputatie had op het gebied van corruptie, zonder zelf aanvullend onderzoek te verrichten. Ook hier werden tussenpersonen ingeschakeld om problemen met vergunningen op te lossen. Toen de opening van een nieuwe vestiging in 2009 vertraging opliep, besloot de vastgoedcommissie van Walmart Brazilië dat er ‘een buitengewoon proces’ in gang moest worden gezet. Een tussenpersoon met de bijnaam ‘tovenares’ regelde de overheidspapieren binnen negen dagen. Dit kostte het bedrijf 127.000 dollar. Een jaar later verrichtte ze datzelfde trucje nogmaals tegen betaling van 400.000 dollar.

Lees ook: