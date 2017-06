Wall Street keert zijn buffer liever uit

Nog een kleine week, en dan kan het feest beginnen op Wall Street. Woensdag maakt de Federal Reserve bekend of, en hoeveel geld de grootste Amerikaanse banken mogen uitkeren aan hun aandeelhouders. De vooruitzichten zijn gunstig: alle banken zijn in elk geval geslaagd voor de jaarlijkse stresstest van de Fed.

Lees verder na de advertentie

Het is de negende keer dat de Fed test hoe banken geraakt worden door een mogelijk economisch doemscenario. Bij een werkloosheid van 10 procent, huizenprijzen die met een kwart dalen en aandelenkoersen die 40 procent van hun waarde verliezen, dreigt voor de 34 grootste banken een gezamenlijke strop van 383 miljard dollar. Een behoorlijke som, maar te dragen, vindt de Fed. Geen bank zal onder de minimale buffereisen zakken.

Banken voeren de druk op om een einde te maken aan de stresstest, die zij ervaren als totaal onvoorspelbaar

De stresstest werd in 2009 voor het eerst gehouden, nadat de Amerikaanse overheid tijdens de kredietcrisis 700 miljard dollar uittrok om de banken overeind te houden. Destijds haalden tien van de negentien onderzochte banken een onvoldoende, en moesten zij hun buffers te versterken. Maar de herinnering aan die periode begint te vervagen. President Trump zegt de regels te willen versoepelen.

De banken zelf zijn het daarmee eens. Zij stellen dat ze nu veel te veel geld aan moeten houden - geld dat ze liever uitkeren aan de aandeelhouders. "Als het aan ons zou liggen, zouden we veel lagere buffers aanhouden", aldus Goldman Sachs-baas Lloyd Blankfein onlangs. Daarvoor moeten zij nu nog toestemming vragen aan de Fed. Woensdag hopen zij groen licht te krijgen om hun aandeelhouders middels dividenduitkeringen of inkoop van eigen aandelen een deel van het - volgens henzelf - overtollige bufferkapitaal uit te keren.

Banken voeren de druk op om een einde te maken aan de stresstest, die zij ervaren als totaal onvoorspelbaar. Volgens voorstanders van de test is dat precies de bedoeling: een financiële crisis is per definitie onvoorspelbaar, dus kunnen banken maar beter goed voorbereid zijn. Maar de banken krijgen weer de wind in de zeilen. Zelfs bestuurders van de Fed hebben het openlijk over een versoepeling van de stresstesten.

Het volgende doelwit van de lobby is de Dodd-Frank wet, die onder andere het handelen van banken voor eigen rekening - en met risico voor het spaargeld van klanten - aan banden legt. Ook hier heeft Wall Street de steun van Trump, die aankondigde 'een flink nummer' te willen maken van de herziening van die wet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.