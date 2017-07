Walhalla's op wielen: avonturiers over hun rollende vakantiehuisjes

Omgebouwde vrachtwagen: 'Met slaapkamers voor de kinderen'. Lees verder na de advertentie Marije (38) en Martijn Zijderlaan (42) uit Slotwijk gaan vier weken door Zweden trekken met kinderen Medden (7), Mees (5) en Minte (2). "Mijn man heeft een transportbedrijf en zit van kleins af aan tussen de vrachtwagens. Bij hem rijden er rode vrachtwagentjes door het bloed, zeg ik altijd. Van een kennis hebben we vijf jaar geleden een Daf 3300 gekocht, daarin reed Martijn als jongetje rond. Daar zat een oplegger bij met de indeling van een camper. De kamertjes zaten er dus al in, maar de afgelopen jaren hebben we alles opnieuw behangen en nieuwe kasten en een keuken gemaakt. Helemaal zoals wij het wilden. Voor ik Martijn leerde kennen, keek ik nooit naar vrachtwagens Marije Zijderlaan Onze trailer heet 'Come away with me', naar het liedje van Norah Jones dat we hoorden toen we elkaar leerden kennen. Daarvoor keek ik nooit naar vrachtwagens, haha. Maar je raakt er een beetje door besmet. Ik vind het leuk dat het een beetje gek is. En we kunnen alles meenemen. De meiden en mijn zoontje hebben een eigen slaapkamer. De achterklep kan naar beneden als een veranda. Het is echt een huis in de vorm van een vrachtwagen.

Intieme campings We hebben vorig jaar een try-out gedaan bij 't Aardbeitje, een hele kleine camping in Zeeland. We zijn van de intieme campings, dat is met een vrachtwagen van 16,5 meter soms wel lastig. We pasten niet op een normale plek. Gelukkig mochten we van de eigenaar op het speelveldje staan. Dat was leuk voor de kinderen, met een zandbak precies voor de vrachtwagen. Deze zomer gaan we vier weken trekken door Zweden. Via Google Earth zijn we volop campings aan het zoeken waar we met de vrachtwagen kunnen staan. Het is belangrijk dat er een goede oprit is en verharde plaatsen. En van tevoren bellen we. Het is allemaal iets minder spontaan. We gaan ook bij een vriendin van mij langs die een buitenhuisje boven Stockholm heeft. Zij heeft een enorme tuin, maar er moeten nog wel wat takken gesnoeid worden." Tekst gaat verder onder de afbeelding 'In de kerstvakantie heb ik bij min 10 staan klussen. Heerlijk.' © TR BEELD

Zelfgebouwde Teardrop-caravan: 'Hij heeft geen wc en douche: prima'. Joost van der Veen (31) en Nina van der Dungen (30) uit Utrecht gaan twee weken naar de Bourgogne. "We houden allebei van kamperen. Met je voeten in het gras het brave leven achterlaten. Ik wilde eerst een kluscaravan kopen die je helemaal naar eigen smaak kunt opbouwen en inrichten. Tot mijn schaamte zijn we zelfs een keer naar de caravanbeurs geweest. Wat een geitenwollensokken! Die gewone caravans zijn niet onze smaak. Alleen de Airstream (een zilverkleurig Amerikaans model, red.) vonden we mooi, maar die is extreem duur. We zijn zelfs naar de caravanbeurs geweest: wat een gei­ten­wol­len­sok­ken! Toen ik een beetje ging googelen ontdekte ik de Teardrop, een klein en wendbaar model dat bedoeld is om zelf te bouwen. Hij is in de jaren dertig bedacht door een kerel die bouwtekeningen in een doe-het-zelfblad publiceerde. Er ontstond toen een rage van handige papa's die zelf zo'n trailer in elkaar gingen klussen.

Klussen bij min tien Eerst dacht ik dat het te ingewikkeld zou zijn, maar er bleek superveel informatie beschikbaar. Ik heb zelf een ontwerp gemaakt op een bierviltje en een oud onderstel van een aanhanger gekocht bij één of andere beunhaas. In de kerstvakantie ben ik twee weken met min 10 graden keihard gaan klussen. Heerlijk. Van hout heb ik toen de hele opbouw gemaakt. Dat ging eigenlijk supersnel: in zeven of acht dagen had ik het skelet staan. Het moeilijkst vond ik de elektra, daar weet ik weinig van. Gelukkig heeft een vriend daarbij geholpen en werkt het nu. Met Hemelvaart zijn we al een weekend met de caravan naar de Bourgogne gereden. We kregen superleuke reacties onderweg. Dit weekend bouwen we de laatste dingen af en half juli vertrekken we voor twee weken opnieuw naar de Bourgogne. Dat de caravan geen wc en douche heeft vind ik prima, ik houd van minimaal kamperen. Ik zou best een tv kunnen inbouwen, maar dat wil ik niet. Bij een camper met een hele inboedel kun je net zo goed thuisblijven." 'Die gebogen vorm was het moeilijkst.' © Koen Verheijden

Zelfgemaakte huifkar: 'Liever langzaam door het landschap' Niek Sloetjes (24) en Elze Sloetjes-Beels (24) uit Haller-Heide (Achterhoek) gaan op vakantie in Nederland. "Waarom ik een huifkar wilde? Ik weet het eigenlijk niet. Het leek me grappig. We hebben geen zigeunerachtergrond, maar we houden erg van reisvakanties. Met de fiets, lopend of met ezeltjes. Het langzaam door een landschap trekken vind ik pure ontspanning. Veel fijner dan met de auto, dan maak je het niet echt mee. Stiekem is het mijn droom om een ouderwetse vrijbuiter te zijn Ik heb vorig jaar zomer een kar gekocht. Van december tot half maart ben ik fulltime gaan bouwen. Ik heb een hoveniersbedrijf en er waren weinig klusjes. Misschien had ik meer moeten werken, maar ik ben een beetje impulsief en wilde het in een keer goed doen.

Eikenhouten latjes buigen Ik wilde een authentiek ding. Het was voor mij een voorwaarde om alleen hout te gebruiken. Die gebogen vorm was het moeilijkst. Ik legde eikenhouten latjes in een stoomcabine om ze te buigen, dat kostte twee uur per latje. Het waren er eerst 25, ik hield er 15 over omdat de rest is gebroken. Dat geraamte kostte me alleen al tachtig uur. Het is een echt huisje met een bed en een bank, een kachel, koelkastje en een chemisch toiletje. Van half maart tot half mei heb ik in de huifkar gewoond. Dat was ontzettend leuk! Mijn vrouw Elze woonde nog in Eindhoven terwijl ik al voor mijn werk naar Haller-Heide was verhuisd. We hadden hier nog geen huis, dus het kwam financieel goed uit. Als we niet op pad zijn, ga ik de huifkar misschien verhuren als bed en breakfast. Deze zomer wil ik graag rondtrekken met mijn vrouw. We beginnen in Nederland. Tot nu toe heb ik de huifkar met een tractor verplaatst, maar op termijn moet er een paardje voor. Stiekem is het mijn droom om een ouderwetse vrijbuiter te zijn. Om ergens aan te waaien met de huifkar, even te werken en verder te trekken. We zeggen het wel eens tegen elkaar, maar ik weet niet of we het ooit zullen doen. Dat is misschien een droom die een droom blijft." Tekst gaat verder onder de graphic © Trouw SS, bron: NBTC NIPO Tips voor een zorgeloze vakantie. 'Hou de papieren kaart in ere, navigatie kan kapot'.

1. Verplicht mee op reis Veel grote buitenlandse steden hebben een milieuzone waar met verouderde diesels niet of beperkt mag worden gereden, of waar een milieusticker verplicht is. Nieuw is die voor Parijs. De sticker is niet duur, maar heeft vaak een levertijd van meerdere weken. De regels voor milieuzones zijn complex en sinds dit jaar staan er boetes op overtreding, die hoog kunnen zijn. Voor het betalen van tol op snelwegen in Frankrijk, Spanje en Portugal kunnen nu ook vakantiegangers een tolbadge aanschaffen. Auto's kunnen dan de poortjes via speciale rijstroken passeren, de tol wordt automatisch afgeschreven. Zo'n elf miljoen Nederlanders gaan deze zomer een week of langer op vakantie In de meeste vakantielanden zijn een oranje hesje en gevarendriehoek verplicht in de auto. In Frankrijk is een alcoholtest verplicht, in Spanje een reservewiel of bandenset, Duitsland eist een verbanddoos en in België moeten bestuurders een brandblusser in de auto te hebben.

2. In de file Zo'n elf miljoen Nederlanders gaan deze zomer een week of langer op vakantie. Dat zijn er zo'n 300.000 meer dan vorig jaar. Bijna acht miljoen van hen vertrekken naar het buitenland. Volgens onderzoeksbureau NBTC Nipo is Duitsland de populairste bestemming, met Frankrijk als goede tweede. Voor een vakantie in eigen land kiezen zo'n 2.7 miljoen mensen. Dit weekend wordt er nog geen topdrukte verwacht. De beruchte zwarte zaterdagen vallen deze zomer op 29 juli, 5 augustus en 12 augustus. Wel verwacht de ANWB dit weekend veel verkeer naar Zuid-Europa, omdat een deel van de Belgen op vakantie gaat. In de zomer staan 950 medewerkers klaar om de 9500 dagelijkse telefoontjes af te handelen en de problemen van reizigers op te lossen.

3. Weet waar je bent De Wegenwacht wordt regelmatig gebeld door mensen van wie de navigatie het begeeft. Ze hebben dan geen flauw idee waar ze zijn. ANWB adviseert te zorgen voor een lader van de navigatie of telefoon en altijd een actuele papieren routekaart mee te nemen. Nu de hoge roamingkosten zijn afgeschaft, kunnen gestrande reizigers ook heel gemakkelijk via WhatsApp hun locatie doorgeven aan hulpdiensten.

4. Vakantie is vooral leuk Goed voorbereiden is het halve werk, maar ANWB weet ook dat tegenslag mooie anekdotes kan opleveren, zegt woordvoerder Ad Vonk. "Sommige mensen vergeten na een korte stop op een parkeerplaats hun vrouw, kind of hond mee te nemen", vertelt Vonk. "Of hun auto staat kapot bij de garage in het buitenland en in alle commotie laten ze hun telefoon in de auto liggen. Dan wordt het lastig om contact te houden met de garage." En wat te denken van de man die zijn locatie moest doorgeven aan hulpdiensten, en zei: "Ik sta bij Ausfahrt".

Schiphol zet extra personeel in Op Schiphol begint de vakantiedrukte vandaag. Om die binnen de perken te houden zet de luchthaven een paar honderd extra medewerkers in voor doorstroming, service en veiligheidscontrole. Voor nog sneller boarden, is er de rij 'Small Bags Only'. Deze rij is bedoeld voor reizigers die alleen een kleine rug- of handtas als cabinebagage hebben, geen trolley. De gewone wachtrij, voor wie wel met een trolley reist, wordt hierdoor korter. In de zomer reizen er dagelijks zo'n 200.000 mensen via Schiphol, meldt de luchthaven. Tijdens piekmomenten zijn alle veiligheidspoortjes open van 6.00 tot 20.00 uur. Reizigers voor Europese vluchten krijgen het advies ongeveer twee uur voor vertrek aanwezig te zijn. Wie intercontinentaal vliegt: drie uur. Lees ook: De drukte op Schiphol is nog niet voorbij

