Wales-Ierland staat garant voor strijd en passie

Niet eerder was de reis over de Ierse Zee naar Wales zo beladen voor de voetballers van de Ierse Republiek. Vanavond neemt Ierland het in Cardiff op tegen het thuisland en er moet gewonnen worden om uitzicht te behouden op deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland. Wales staat er iets beter voor en heeft aan een gelijkspel genoeg om in ieder geval tweede te worden in groep D.

Wales maakte vorig jaar indruk op het EK in Frankrijk. Aan de hand van Gareth Bale haalde de formatie van bondscoach Chris Coleman de halve eindstrijd, waarin het verloor van Portugal. Ook Ierland liet zich niet onbetuigd op de Europese titelstrijd. De ploeg van manager Martin O'Neill werd in de achtste finales uitgeschakeld door Frankrijk, nadat in de groep was gewonnen van Italië.

Een alles-of-niets-wedstrijd voor beide landen, die lange tijd niet van de partij waren op een WK. Ierland ontbreekt sinds 2002 op het mondiale eindtoernooi en voor Wales is het zelfs 59 jaar geleden dat het land meedeed. In 1994 waren The Dragons dichtbij kwalificatie. Bij winst op Roemenië was Wales geplaatst, maar het bleef 1-1 mede door een gemiste strafschop van Paul Bodin.

Spoken

Vanavond gaat het spoken in het Cardiff City Stadium, dat staat vast. Coleman voorspelde een hell of a game, met veel passie, strijd en fysieke duels. De eerste onderlinge ontmoeting in de kwalificatiegroep, in maart in Dublin, werd overschaduwd door een zware overtreding van Wales-verdediger Neil Taylor. De Ierse aanvoerder Seamus Coleman brak op twee plaatsen zijn been en de beelden waren zo heftig dat tv-stations besloten het incident niet te herhalen.

Coleman, speler van Everton, is er vanavond niet bij en volgens O'Neill is dat voor zijn ploeg net zo'n aderlating als de afwezigheid van Bale aan de kant van Wales. De speler van Real Madrid kampt met een kuitblessure en ontbrak ook afgelopen vrijdag bij de 0-1 overwinning van Wales op Georgië. Het was de eerste zege voor Wales zonder Bale sinds oktober 2013, toen Macedonië werd verslagen.