Wakker Dier ziet nog te veel kiloknallers. Maar kán het wel een onsje minder?

Supermarkten hadden het eerste kwartaal van dit jaar net iets vaker vlees mét een keurmerk in de aanbieding dan dat ze met de zogenaamde kiloknallers stuntten. En dat is voor het eerst, stelt actiegroep Wakker Dier, dat de supermarktfolders met vleesaanbiedingen sinds 2010 in de gaten houdt. “We kunnen natuurlijk niet precies zien hoe alle supermarkten van Nederland het in de winkels doen”, zegt Anne Hilhorst, vicevoorzitter van Wakker Dier. “Maar aan de vleesaanbiedingen in de folders zien we dat het gestaag de goede kant op gaat, wij zijn gematigd positief.”

Lees verder na de advertentie

Vooral rundvlees is geliefd stuntvlees

Van alle vleesaanbiedingen in het afgelopen kwartaal was 48 procent zo’n kiloknaller. Wakker Dier hield de folders van de 13 grootste en bekendste supermarktformules in de gaten, zoals Albert Heijn, Jumbo, Spar, Lidl en Aldi. Die deden samen 3800 keer een vleesproduct in de aanbieding. Vooral rundvlees is geliefd stuntvlees. Bij 75 procent van de vleesaanbiedingen zonder keurmerk gaat het om rundvlees. Bij kip is het aandeel kiloknallers 64 procent en bij varkensvlees 30 procent. Hilhorst: “Het is niet te onderschatten hoeveel invloed zo'n folder heeft op de consument. Die aanbiedingen verleiden ons. Het is naïef te denken dat een consument zelf besluit. Na een lange werkdag gooi je al snel iets in je mandje dat op ooghoogte ligt. Iets dat gemakkelijk is, iets dat in de aanbieding is.”

Boeren De actiegroep wil daarom dat supermarkten per direct met kiloknallers stoppen. Al dat gestunt met vlees, zo stelt Wakker Dier, zorgt ervoor dat boeren een prikkel krijgen om meer te produceren, wat ten koste gaat van de de leefomstandigheden van dieren. Bij boerenbelangenvereniging LTO Nederland zien ze dat anders. “Te lage prijzen zijn ons ook een doorn in het oog”, zegt een woordvoerder van de boerenorganisatie. “Maar de conclusie die Wakker Dier eraan verbindt klopt niet.” LTO Nederland merkt dat er steeds meer van de boer wordt verwacht, zonder dat dit terugkomt in de prijs die de consument betaalt. “De maatschappij wil meer biodiversiteit, meer klimaatmaatregelen, meer duurzaamheid. Ondernemers investeren daar graag in, maar kunnen die extra inzet niet in hun eentje betalen. De kiloknaller is dan ook een verkeerd signaal, waarvan de rekening uiteindelijk bij de boer terechtkomt. Zorg voor de omgeving en dieren is met wet- en regelgeving geborgd, een leefbaar inkomen voor de boer helaas niet.” Bij de vleesaanbiedingen die supermarkten hebben is branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) niet betrokken, meldt een woordvoerster van CBL. “Maar de afgelopen jaren zijn hele serieuze stappen gezet richting duurzamer vlees. Dat ligt in alle winkels. Supermarkten werken met bovenwettelijke eisen voor hun leveranciers. Dan gaat het om dierenwelzijn, antibioticagebruik en milieucriteria. In de keten is heel hard gewerkt om duurzaam vlees te realiseren, bijvoorbeeld met de Dierenbescherming en ketenpartijen.”

Plantaardig Dat Wakker Dier heeft geturfd dat er meer vlees met keurmerken wordt aangeboden in de supermarktfolders, herkent de branchevereniging wel. “Het aanbod met keurmerken is heel hoog. Niet alleen voor vlees, maar ook voor vis, zuivel, koffie, thee en cacao. Daarnaast neemt het aandeel plantaardige eiwitten, dus veganistische, toe. In het Klimaatakkoord hebben wij binnen de branche afgesproken dat we het aandeel plantaardig ten opzichte van dierlijk gaan vergroten.” Van de supermarkten stunt Aldi volgens Wakker Dier met 69 procent relatief het vaakst met kiloknallers, Supermarktketen Plus doet dat met 28 procent het minste. In absolute aantallen is Albert Heijn de koning van de kiloknallers. De Zaanse supermarktreus deed in het eerste kwartaal 283 keer een stukje vlees zonder keurmerk in de aanbieding.

Lees ook:

Ook nu komt er geen kiloknallerverbod Stuntprijzen voor vlees vindt minister van landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) niet goed. Maar verbieden gaat niet.