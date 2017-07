Wakker Dier: kuikens moeten eerder drinken

Kuikens worden doorgaans pas uit de broedstoof gehaald als een meerderheid uit de eieren is gekropen. Gemiddeld is dat na 21,5 dag broeden. Er zijn ook kuikens die een dag of twee dagen eerder uit het ei komen. Die kuikens krijgen geen eten en drinken tot aan het moment dat de andere kuikens ook zijn geboren. Soms krijgen ze pas wat als ze vanuit de kuikenbroederij naar de stal zijn getransporteerd.

Wakker Dier vindt dat onacceptabel. Vier jaar geleden tekende de organisatie bezwaar aan bij het ministerie van Economische zaken. In die procedure heeft het ministerie nu bepaald dat er pas maatregelen tegen een pluimveehouder worden genomen als kuikens 60 uur geen water en voer hebben gehad.

Volgens Wakker Dier blijkt uit een recente literatuurstudie van Wageningen University & Research dat de sterfte onder jonge kuikens fors toeneemt als ze 36 tot 60 uur geen eten en drinken krijgen. Bij het onderzoek is niet nagegaan of kuikens die lang op eten en drinken hebben moeten wachten, op langere termijn slechtere kansen hebben.

Volgens Wakker Dier krijgen kuikens in de broederij standaard geen eten en drinken. Dat gebeurt pas als ze in de stal aankomen, waar ze als vlees- of legkip hun leven zullen slijten. De tijd tussen geboorte en stal ligt gemiddeld tussen de 24 tot 48 uur.

Welzijn Het ministerie van EZ vindt dat het welzijn pas in het gedrang komt als de kuikens 60 uur honger en dorst hebben geleden. Wakker Dier verwijt de overheid achteloosheid in de omvang met dieren. De pluimveesector werkt zelf al wel aan betere oplossingen. Zo zijn er broedsystemen ontwikkeld waarbij kuikens direct of snel na verlaten van het ei, water en voer krijgen. Veel bedrijven gebruiken deze systemen al.

