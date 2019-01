Waddenburgemeesters willen veiliger containertransport en sturen brandbrief naar de Tweede Kamer

Ze willen onder meer beter toezicht op het beladen en sjorren van zeecontainers, een verplichte gps-marker op containers waarmee ze ook onder water te lokaliseren zijn, en chips waarmee van buitenaf te lezen is of een container giftige stoffen bevat.

“We hebben veel zorgen dat het weer mis kan gaan”, zegt burgemeester Bert Wassink van Terschelling. Het containerschip MSC Zoe verloor vorige week honderden containers op de Noordzee. Een deel daarvan spoelde aan op de Waddenstranden. Hoewel de schade lijkt mee te vallen, noemt Wassink het een ‘wake-upcall’.

De eilandburgemeesters maken zich al langer zorgen, zegt Wassink, want het is niet de eerste keer dat het misgaat. “Het gebeurt ieder jaar wel een keer. In 2008 lag het strand van Terschelling bezaaid met schoenen. Die zijn nog makkelijk op te rapen, maar nu gaat het om gif en andere troep. Er zijn twee gifcontainers in zee verdwenen die nog niet zijn gelokaliseerd. Kleine stukjes plastic en piepschuim verdwijnen in het milieu. Dit gaat ons nog heel lang achtervolgen.”

Wassink overhandigt de brief vandaag aan minister Van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat), die een werkbezoek aan Terschelling brengt.

Naast beter toezicht, gps-markers en chips willen de burgemeesters ook dat bij een milieuramp met overboord geslagen containers dezelfde aanpak wordt gehanteerd als bij een olieramp. Daarvoor bestaat op de Wadden een speciaal rampenplan op basis van een ecologische atlas. Ook het toezicht op de vaarroutes is een punt van zorg. “Bij stormachtig weer moeten containerschepen kiezen voor dieper water”, zegt Wassink. “Maar wie heeft er goed zicht op of dat ook gebeurt?”

De Texelroute boven de eilanden is zeer druk bevaren met schepen uit allerlei landen. Hadden de burgemeesters hun brief niet beter naar Brussel kunnen sturen? “Misschien wel”, erkent Wassink. “De scheepvaart is een internationaal gebeuren. Maar dit is een eerste stap. We hebben hier prachtig Werelderfgoed. Ik moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als het nog een keer misgaat.”

