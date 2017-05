Wachten tot die balkondeuren opengaan: 'Dat gevoel is met niks te vergelijken'

Als het over een kampioenschap en Feyenoord gaat, valt steevast die straatnaam. Zoals Rotterdammers zeggen, met klemtoon op de tweede lettergreep: Coolsíngel. Voor John de Wolf, die in 1993 op het balkon stond, was de huldiging het hoogtepunt uit zijn voetbalcarrière.

Hij weet nog dat de burgemeester zijn team welkom werd heette in de Burgerzaal. Ondertussen spiekten de spelers door de gordijnen naar die enorme mensenmassa. Gekomen voor hun Feyenoord. "Dan gaan die balkondeuren open en mag je het bordes op." Honderdduizenden mensen juichden hem toe. "Dat gevoel is met niks te vergelijken."

Een huldiging op maandag zal de laatste zijn op de 'oude' Coolsingel. Na het bombardement werd de singel gedempt en getransformeerd in een verkeersader. Onpersoonlijk, versteend. De werkzaamheden om van de Coolsingel een verkeersluwe 'stadsboulevard' met veel groen te maken, zijn recent begonnen. Nu zijn ze even stilgelegd.

Voordien werd Feyenoord meestal gehuldigd in Rot­ter­dam-Zuid, vanaf toen was de club dat stadsdeel definitief ontgroeid

Peter Houtman heeft de Coolsingel waarschijnlijk in de meeste hoedanigheden meegemaakt. In 1970 stond hij er als 12-jarig ventje, toen Feyenoord de Europa Cup 1 won. Voordien werd Feyenoord meestal gehuldigd in Rotterdam-Zuid, vanaf toen was de club dat stadsdeel definitief ontgroeid.

Veertien jaar later stond Houtman zelf op het bordes. Naast Johan Cruijff, toen 37 en speler bij Feyenoord. Die zei tegen Houtman: "Zo, dus dit is nou die Coolsingel?" Houtman: "Later vertelde hij me dat hij er op een enorm fijne manier op terugkeek."

Ook maandag is Houtman (59) er weer bij, sinds 1998 is hij stadionspeaker bij Feyenoord. Hij zal de huldiging aan elkaar praten. Mits zijn stem het houdt. Vanwege alle interviews klinkt die al behoorlijk schor.

