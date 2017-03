Waarschuwing voor arts Tergooi-ziekenhuis na overlijden hockeyer

Daarmee is de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen de arts deels gegrond. De longarts is als supervisor van de arts-assistent tekortgeschoten door de jonge patiënt niet zelf te zien, bepaalde het medisch tuchtcollege.

‘Hoewel de longarts in zijn supervisie is tekortgeschoten, gaat het te ver om uitsluitend verweerder, als longarts, verantwoordelijk te houden voor het ontbreken van goede zorg. Daarom volstaat het college met het opleggen van de maatregel van waarschuwing'', zo stelt het medisch tuchtcollege.

De voormalige tophockeyer ging destijds naar de eerste hulp van het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum met hevige pijn op de borst. De arts-assistent die dienst had, vermoedde in eerste instantie dat Mooij een klaplong had gekregen, wat na een tweede longfoto niet het geval bleek.

Hij werd opgenomen in de locatie Hilversum van het ziekenhuis, waar hij de volgende dag verder zou worden onderzocht. Maar hij overleed dertien uur later plotseling. Het ziekenhuis meldde dit niet als calamiteit bij de inspectie, dat gebeurde pas na ruim twee maanden.

Niet zelf fysiek onderzocht

De patiënt was niet aan de monitor gelegd en was niet onderzocht door de begeleidende longarts zelf. Volgens het tuchtcollege had de longarts niet mogen afgaan op de diagnose van de arts-assistent en kan hem worden verweten dat hij de jonge patiënt niet zelf fysiek heeft onderzocht, gezien de toestand waarin de jongeman verkeerde.

Hoewel de longarts in zijn supervisie is te­kort­ge­scho­ten, gaat het te ver om uitsluitend verweerder, als longarts, ver­ant­woor­de­lijk te houden voor het ontbreken van goede zorg. Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had de klacht ingediend omdat de longarts tekort zou zijn geschoten in de zorg voor de jonge hockeyer. De arts zelf vindt dat hij het onderzoek van Mooij wel over mocht laten aan de arts-assistent. Zij was volgens hem voldoende ervaren en bekwaam. Het tuchtcollege is het daarmee niet eens en stelt dat zij pas vier maanden als arts werkzaam was en daarmee onvoldoende ervaring had.

Ook was het volgens de longarts niet evident dat de gezondheidssituatie van de jongeman acuut en vitaal bedreigend was. Het medisch tuchtcollege zegt hierover dat de longarts in ieder geval een collega op de locatie Blaricum had moeten verzoeken de jongeman te zien, vanwege ‘onbegrepen pijnklachten op de borst, gewichtsverlies en uitgebreide onverklaarde laboratoriumafwijkingen’ en daarbij ook ‘een niet-pluisgevoel bij zowel de verpleging als bij de arts-assistent’.